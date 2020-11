Pallacanestro, l’auspicio è tornare in campo già a febbraio 2021 anche con le squadre giovanili

Si sa, in questo momento in Lombardia come in provincia di Como tutta la pallacanestro a carattere regionale è ferma, stoppata a casa con l’auspicio di riprendere l’attività a gennaio 2021. Una speranza che accomuna non solo il movimento senior, ma anche le numerosissime società che operano nel settore giovanile.

A tutte loro il presidente del comitato lombardo Fip Giorgio Maggi ha voluto inviare una lettera per analizzare la situazione e presentare le soluzioni che la federazione sta studiando per la ripresa dell’attività agonistica nel 2021 nella regione.

Pallacanestro, la lettera del presidente del comitato Fip Lombardia Giorgio Maggi

Care società,

L’attività giovanile è quella che più ha sofferto e soffre maggiormente in questa situazione di sospensione, in assenza di una chiara visione del futuro prossimo, mancando certezze sulle future regole del Governo su una possibile ripresa dell’attività.

Nella stagione 2020/21 sono 1231 le squadre iscritte ai campionati giovanili, di cui 158 femminili, a cui aggiungere le migliaia di bambini e bambine del Minibasket, che attendono ansiosamente di potere scendere in campo. Quando ciò potrà accadere non lo sappiamo.

L’ultima partita ufficiale è stata disputata il 24 febbraio scorso, la più ottimistica previsione ci porta a sperare di tornare a vestire le divise da gara a fine febbraio 2021: un intero anno senza giocare, ma sportivamente si tratta di uno stop molto più incisivo, essendo arrivato a metà tra due stagioni consecutive.

Se, come auspichiamo, si potrà tornare in campo nei primi mesi del 2021, riusciremo ad organizzare un campionato, sia pure in forma ridotta; se la ripresa ci fosse concessa più tardi, ci prendiamo l’impegno di organizzare un’attività alternativa, fatta di tornei, concentramenti e quanto altro consenta di giocare il più possibile fino a giugno inoltrato.

Per quanto riguarda il settore Minibasket, investiremo energie e risorse per sostenere il maggior numero possibile di feste e iniziative sul territorio.

La programmazione per la prossima stagione è già iniziata ed attendiamo l’insediamento del prossimo Consiglio federale per presentare le nostre richieste. Ormai certo il passaggio alle annate dispari, che porterà ad allinearsi alle programmazione scolastica e che – nella contingenza – consentirà soprattutto agli attuali Under 18 di “recuperare” questa stagione, resta confermata nelle intenzioni del Comitato la divisione all’interno delle categorie, in Eccellenza / Elite, Gold e Silver, con massima flessibilità regolamentare in questa ultima fascia.

Altre modifiche sono allo studio, ispirate a semplificare gli impegni delle società e facilitare la massima partecipazione.

Alle società, ai tecnici e istruttori, e soprattutto ai ragazzi e alle ragazze inviamo l’incoraggiamento a non mollare e mantenere viva la passione per il nostro sport.