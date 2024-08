Pallacanestro: le 5 squadre lariane debuttano in DR1 il 27 settembre nel girone Est C

Le cinque squadre lariane che parteciperanno al campionato di pallacanestro maschile di Divisione Regionale 1 sono state inserite nel girone Est C e ora conoscono il calendario della stagione 2024/25.

Il 27 settembre debutteranno in casa Appiano Gentile e Il Gigante Inverigo rispettivamente contro Morbegno e Nibionno mentre in trasferta saranno di scena Cabiate e Rovello Porro rispettivamente contro Calolziocorte e Civatese mentre Le Bocce Erba scatterà in casa domenica 29 contro il Villasanta. Primi derby lariani già alla terza giornata: Cabiate-Rovello ed Erba-Appiano. La regular season terminerà il 12 aprile.

Il calendario di DR1 delle 5 squadre lariane

1° turno: Appiano-Morbegno (27/9, 18/1), Calolziocorte-Cabiate (27/9, 17/1), Civatese-Rovello (27/9, 17/1), Inverigo-Nibionno (27/9, 19/1), Erba-Villasanta (29/9, 19/1).

2° turno: Cabiate-Sondrio (4/10, 26/1), Rovello-Binzago (4/10, 24/1), Cusano-Erba (4/10, 26/1), Villasanta-Inverigo (6/10, 24/1), Nibionno-Appiano (6/10, 24/10).

3° turno: Civatese-Inverigo (11/10, 31/1), Cabiate-Rovello (11/10, 31/1), Erba-Appiano (13/10, 31/1).

4° turno: Rovello-Calolziocorte (18/10, 7/2), Paderno-Erba (18/10, 9/2), Inverigo-Morbegno (18/10, 8/2), Appiano-Cusano (18710, 7/2), Nibionno-Cabiate (20/10, 7/2).

5° turno: Cabiate-Appiano (25/10, 14/2), Rovello-Nibionno (25/10, 14/2), Calolziocorte-Inverigo (25/10, 14/2), Erba-Sondrio (27/10, 16/2).

6° turno: Binzago-Erba (1/11, 23/2), Invergo-Cabiate (1711, 2172), Appiano-Calolziocorte( 1/11, 21/2), Sondrio-Rovello (3/11, 21/2).

7° turno: Cabiate-Binzago (8/11, 28/2), Inverigo-Appiano (8/11, 28/2), Villasanta-Rovello (10/11, 28/2), Erba-Civatese (10/11, 28/2).

8° turno: Cabiate-Morbegno (15/11, 8/3), Rovello-Paderno (15/11, 7/3), Calolziocorte-Erba (15/11, 9/3), Binzago-Appiano(15/11, 7/3), Sondrio-Inverigo (17/11, 7/3).

9° turno: Cusano-Cabiate (22/11, 14/3), Appiano-Rovello (22/11, 14/3), Erba-Inverigo (24/11, 14/3).

10° turno: Cabiate-Paderno (29/11, 21/3), Inverigo-Binzago (29/11, 21/3), Appiano-Villasanta (29/11, 23/3), Rovello-Cusano (29/11, 21/3), Morbegno-Erba (30/11, 23/3)-

11° turno: Civatese-Cabiate (6/12, 23/3), Cusano-Inverigo (6/12, 27/3), Paderno-Appiano (6/12, 28/3), Erba-Rovello (8/12, 28/3).

12° turno: Cabiate-Villasanta (13/12, 6/4), Appiano-Sondrio (13/12, 6/4), Inverigo-Rovello (13/12, 4/4), Nibionno-Erba (15/12, 6/4).

13° turno: Civatese-Appiano (10/1, 11/4), Rovello-Morbegno (10/1, 12/4), Paderno-Inverigo (10/1, 11/4), Erba-Cabiate (12/1, 11/4).