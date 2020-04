Pallacanestro, le società avranno tempo fino al 31 luglio per la riaffiliazione

Pallacanestro, nuova importante disposizione della Federazione italiana.

Pallacanestro intanto la Fip pensa anche alla ristrutturazione dei campionati

Novità importanti per la pallacanestro italiana in vista della nuova stagione sportiva, novità che interessano anche le tante società comasche che hanno dovuto sospendere anzitempo l’attività 2019/20. La Federazione Italiana Pallacanestro dopo aver disposto uno stanziamento di 4 milioni di euro per sostenere la partecipazione delle società maschili e femminili all’attività sportiva della stagione 2020/21, ha in questi giorni comunicato di aver spostato al 31 luglio 2020 il termine ultimo di riaffiliazione per tutte le società che intendono esercitare il diritto ai rinnovi di autorità.

Inoltre la FIP, d’intesa con la Lega Basket di Serie A, la Lega Nazionale Pallacanestro e la LegA Basket Femminile, ha stato stabilito che la scadenza per l’iscrizione al Campionato Professionistico di Serie A maschile ed ai Campionati Nazionali non professionistici maschili e femminili deve essere formalizzata entro e non oltre il 31 luglio 2020.

Intanto dopo l’ esito dello svolgimento dell’ultimo Consiglio Federale dello scorso 15 aprile, la FIP ha confermato la volontà, non appena le condizioni lo permetteranno, di riunirsi con presidenti e proprietari di società insieme a figure tecniche del Settore Squadre Nazionali, per affrontare la complessa materia della nuova struttura delle competizioni, dalle categorie giovanili al massimo livello professionistico, e giungere così a previsioni che possano trovare applicazione dalla stagione sportiva 2021/2022.

