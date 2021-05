Pallacanestro l’ex tecnico di Cantù Andrea Trinchieri sfida l’Olimpia di coach Messina per fare la storia

Pallacanestro questa sera alle ore 20.45 la decisiva gara 5 di Eurolega Milano-Bayern Monaco.

Pallacanestro nel roster meneghino anche altri ex brianzoli come Micov, Cinciarini e Brooks

Oggi è un giorno speciale per tanti appassionati della grande pallacanestro. Già perchè questa sera alle ore 20.45 al Mediolanum Forum di Assago va in scena gara 5 dei quarti di finale di Eurolega tra l’AX Armani Exchange Olimpia Milano e il Bayern Monaco. La gara decisiva, l’ultimo atto di una serie appassionante che è sul 2-2 e che mette in palio il pass per l’ambita final four di Colonia. Un appuntamento con la storia sia per l’Olimpia Milano che manca da oltre un decennio dalle final four della coppa europea più prestigiosa, storia che diventrebbe leggenda per il Bayern per la prima volta a questi massimi livelli internazionali. A rendere però più stuzzicante e pepata la sfida ci pensa il duello sulle panchine tra due degli streteghi più esperti e istrionici del parquet italico e internazionale. Sulla sponda Olimpia il guru per eccellenza Ettore Messina, sul fronte opposto sulla panchina della sorprendente rivelazione teutonica niente meno che Andrea Trinchieri, il mago che ha saputo portare per la prima volta un squadra tedesca nell’olimpo delle prime otto squadre di Eurolega. Già il Trinka un vecchia conoscenza per il popolo canturino.

Andrea Trinchieri indimenticato condottiero della Pallacanestro Cantù ai tempi della presidenza Cremascoli, capace di vincere anche la Supercoppa Italiana strappandola all’egemonia di Siena con cui duellò a lungo anche in Campionato e Coppa Italia. Inutile negare che saranno molti i tifosi canturini che questa sera tiferanno davanti alla Tv per il Trinca contro Milano. Già ma Trinchieri non è la sola presenza in veste di ex canturino a rendere la partita di questa sera al Forum appassionante e imperdibile per molti tifosi nostrani. Già perchè nel roster dell’Olimpia Milano figurano tanti ex giocatori che hanno vestito la casacca della Pallacanestro Cantù nel passato dal capitano Andrea Cinciarini a Jeff Brooks fino all’indimenticato Vlado Micov un campione che proprio in Brianza fu valorizzato ed è esploso nella sua totalità sotto la regia di coach Trinchieri. Ecco perchè questa sera saranno molti, come detto, gli appassionati lariani e tifosi canturini a seguire gara 5 del Mediolanum Forum e molti lo faranno collegandosi alla pagina facebook di Fabio Borghi il vulcanico ex giocatore di Cantù e attuale presidente dei Cucciago Bulls. Una gara 5 che promette emozioni e scintille, senza esclusioni di colpi e numeri balistici sul parquet ma anche magate tattiche sulle opposte panchine. Come andrà a finire lo dirà solo il campo ma la certezza è che alle Final Four di Colonia di Eurolega quest’anno ci sarà anche un pizzico di passato canturino sia che si qualificherà il Bayern di coach Trinchieri o l’Olimpia di Micov.