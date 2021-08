Pallacanestro l'ex tecnico nerostellato Fabio Fossati entra nello staff della Virtus Bologna campione d'Italia

Pallacanestro il mercato estivo vede protagonista un altro ex coach della Pool Comense.

Pallacanestro l'allenatore bresciano è stato chiamato da Sergio Scariolo per affiancarlo come mental coach del team scudettato

E' un momento speciale per alcuni grandi allenatori che hanno fatto grande la pallacanestro lariana al femminile e precisamente con la Pool Comense. Dopo la notizia che Aldo Corno ha deciso di tornare in panchina accettando la proposta del OFG Giussano di allenare la prima squadra femminile nel prossimo campionato di serie B in Lombardia, ecco che in queste ultime ore il mercato della palla a spicchi ha regalato un altro colpo che interessa da vicino i colori nerostellati. Un colpo che vede infatti protagonista un altro ex indimenticato allenatore della Pool Comense quale Fabio Fossati, il tecnico bresciano che dal 2000 al 2003 guidò il team nerostellato alla conquista di uno scudetto e di due supercoppe italiane, che è entrato ufficialmente nello staff della Virtus Bologna campione d'Italia e diretta quest'anno da Sergio Scariolo. Come ha rivelato Fossati è stato lo stesso Scariolo in persona a contattarlo prima delle Olimpiadi chiedendogli di lavorare nel suo staff come mental coach, utile collaboratore per migliorare ulteriormente i giocatori bianconeri. Una proposta che Fossati ha accettato al volo e con grande entusiasmo lui che nel recente passato, chiusa la carriera di allenatore sul campo ha intrapreso quella di mental coach non solo in Italia ma anche a livello internazionale con varie realtà sportive. E così al raduno della Virtus Bologna programmato per domani lunedì 16 agosto ci sarà anche l'ex tecnico della Comense Fabio Fossati come valido supporto allo staff di Sergio Scariolo e di tutta la squadra campione d'Italia che ha da poco inserito nel roster anche Nico Mannion talento azzurro figlio di Pace indimenticato campione della Pallacanestro Cantù che vinse nel 1991 l'ultima Coppa Korac.