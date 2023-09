Pallacanestro: la nazionale maschile è tra le migliori otto squadre del Mondiale 2023.

Pallacanestro: l'Italbasket del comasco Procida sfida domani gli USA, in palio la semifinale iridata

Può continuare a sognare ai Mondiali 2023 la pallacanestro italiana e lo fa applaudendo l'ennesima impresa della nazionale azzurra maschile, in cui è protagonista anche il giovane cestista lariano Gabriele Procida, che dopo 25 anni è tra le migliori otto squadre al Mondo.

Con il successo di ieri contro il Portorico e la contemporanea vittoria della Serbia, l'Italia di coach Pozzecco ha chiuso al primo posto il girone I e ora nei quarti di finale affronterà la seconda del girone J, gli USA che ieri hanno perso 110-104 contro la Lituania. Un match stellare che mette in palio un posto nella semifinale mondiale e che si giocherà domani martedì 5 settembre alla Mall of Asia Arena (ore 14.40 italiane, Rai Due, Sky Sport Summer, Now e DAZN).

L'ultima sfida tra azzurri e il Team USA riporta al Mondiale in Giappone nel 2006 quando a Sapporo gli americani si imposero per 94-85, ma nel 1978 a Manila finì 81-80 per gli azzurri. La vincente della sfida di domani poi in semifinale affronterà la vincente del quarto Germania-Lettonia in programma mercoledì 6.

Girone I

Domenica 3 settembre

Italia -Portorico 73-57

Serbia-Repubblica Dominicana 112 79

Classifica Girone I

Italia, Serbia 8; Portorico, Rep. Dominicana 6.

Quarti di finale

Martedì 5 settembre

Ore 10.45 Lituania-Serbia

Ore 14.40 Italia-USA

Mercoledì 6 settembre

Ore 10.45 Germania-Lettonia

Ore 14-30 Canada-Slovenia