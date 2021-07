Pallacanestro l'Italbasket di Mannion e Tonut oggi sfila e domenica 25 debutta a Tokyo

Pallacanestro tutto pronto alle ore 13 la cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

Pallacanestro gli azzurri nel girone B esordiaranno contro la Germania poi Nigeria e Australia

Comincia ufficialmente oggi la 32esima edizione dei Giochi Olimpici anche per la squadra maschile della pallacanestro italiana che mancava da ben 17 anni dalla kermesse a 5 cerchi. Tokyo è pronta ad ospitare la Cerimonia di apertura che si svolge tra poco all'interno dello Stadio Nazionale dove sarà accesa la torcia olimpica davanti ai 12 azzurri dell'Ital basket di cui fanno parte anche i due figli d'arte dei ex campioni della Pallacanestro Cantù queli Nico Mannion e Stefano Tonut e anche due ex allenatori del club canturino come Lele Molin e Piero Bucchi. Questa l'Italia del basket che oggi sfila a Tokyo: Simone Fontecchio, Danilo Gallinari, Niccolò Mannion, Nicolò Melli, Riccardo Moraschini, Alessandro Pajola, Achille Polonara, Giampaolo Ricci, Marco Spissu, Amedeo Tessitori, Stefano Tonut, e Michele Vitali. La Cerimonia verrà trasmessa live alle ore 13.00 su Rai Due, discovery+ e Eurosport Player. Gli azzurri poi debuteranno nel torneo olimpico domenica 25 luglio quando sfideranno la Germania.

Il calendario del Torneo di basket maschile (Saitama Super Arena)

Domenica 25 luglio

Germania-Italia (6.40 italiane, 13.40 locali)

Australia-Nigeria (10.20 italiane, 17.20 locali)

Mercoledì 28 luglio

Nigeria-Germania (03.00 italiane, 10.00 locali)

Italia-Australia (10.20 italiane, 17.20 locali)

Sabato 31 luglio

Italia-Nigeria (06.40 italiane, 13.40 locali)

Australia-Germania (10.20 italiane, 17.20 locali)

Martedì 3 agosto

Quarti di finale

Giovedì 5 agosto

Semifinali

Sabato 7 agosto

Finali

Gli altri gruppi

Gruppo A

Iran, Francia, USA, Repubblica Ceca

Gruppo C

Argentina, Giappone, Spagna, Slovenia

La formula

Il torneo Olimpico si disputa dal 25 luglio al 7 agosto. Le 12 squadre qualificate sono divise in tre gironi da quattro formazioni ciascuno. Accedono ai quarti di finale le prime due classificate di ogni girone e le due migliori terze.