Pallacanestro, l'Italbasket vola ai quarti di finale a Tokyo e martedì 3 agosto sfiderà la Francia 

Festa grande per la pallacanestro italiana. L’Italia del basket infatti si è qualificata per i quarti di finale del torneo olimpico grazie alla vittoria centrata ieri in rimonta contro la Nigeria per 80-71, la seconda nel girone dopo quella contro la Germania. Ancora una volta protagonisti in campo Nico Mannion e Stefano Tonut, i due figli d'arte dei grandi ex campioni della Pallacanestro Cantù.

Gli azzurri hanno così chiuso il girone B al secondo posto dietro l'Australia e martedì 3 agosto nei quarti di finale sfideranno la Francia prima del girone A. Chi vince affronterà in semifinale la vincente dei quarti Germania-Slovenia. I quarti di Finale. Italia-Francia, Spagna-Usa, Australia-Argentina, Slovenia-Germania.

Il tabellino di Italia-Nigeria 80-71 (29-17, 11-22, 16-24, 24-8)

Italia: Spissu ne, Mannion 14 (3/7, 1/5), Tonut* 10 (4/6, 0/2), Gallinari 3 (1/3, 0/1), Melli* 15 (5/8, 1/4), Fontecchio* 12 (3/4, 2/7), Tessitori 3 (1/3), Ricci 6 (2/3 da tre), Moraschini (0/1), Vitali M. (0/2, 0/3), Polonara* 13 (3/4, 2/4), Pajola* 4 (0/2, 0/1). All: Sacchetti

Nigeria: Okpala* 2, Agada (0/1 da tre), Udoh ne, Metu 22 (1/4, 6/7), Emegano (0/3), Oni* 3 (0/2, 1/6), Okafor 14 (7/8), Okogie 2, Vincent* 3 (0/2, 1/3), Nwora* 20 (4/10, 3/7), Nwamu (0/1, 0/4), Achiuwa* 5 (2/4). All: Brown

Torneo di basket maschile – Gruppo B (Saitama Super Arena)

Domenica 25 luglio

Germania-Italia 82-92

Australia-Nigeria 84-67

Mercoledì 28 luglio

Nigeria-Germania 92-99

Italia-Australia 83-86

Sabato 31 luglio

Italia-Nigeria 80-71

Australia-Germania 89-76

Classifica girone B

Australia 6 (3/0)

Italia 5 (2/1)

Germania 4 (1/2)

Nigeria 0 (0/3)

Classifica girone A

Francia 6 (3/0)

USA 5 (2/1)

Repubblica Ceca 4 (1/2)

Iran 3 (0/3)

Classifica Girone C

Slovenia 6 (3/0)

Spagna 5 (2/1)

Argentina 4 (1/2)

Giappone 3 (0/3)

Programma olimpico

Martedì 3 agosto

Quarti di finale

Giovedì 5 agosto

Semifinali

Sabato 7 agosto

Finali

Gli Azzurri

#0 Marco Spissu (1995, 184, P)

#1 Niccolò Mannion (2001, 188, P/G)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P)

All: Meo Sacchetti

Ass: Lele Molin, Piero Bucchi, Paolo Galbiati