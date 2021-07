Pallacanestro l'Italia di Abass e Mannion domani in semifinale sfida la Rep. Domenicana

Pallacanestro è iniziato bene per la nazionale maggiore il torneo preolimpico a Belgrado.

Pallacanestro nella vittoria di ieri contro il Portorico grande protagonista Nico figlio del celebre ex campione della Pallacanestro Cantù

Fa festa la pallacanestro italiana e lariana dopo l'esordio vincete della nazionale maggiore maschile che ieri ha cominciato con il piede giusto il torneo Preolimpico battendo il Portorico 90-83 e conquistando così la semifinale contro la Repubblica Dominicana in programma sabato 3 luglio, alle ore 13.00 (diretta tv su Sky Sport Action e Rai Sport). L’altra semifinale sarà Serbia-Portorico (3 luglio, ore 16.00). Nella partita di ieri 2 punti per il comasco Abass Awudu mentre grande protagonista del match è stato Nico Mannion figlio d'arte del celebre Pace grande e indimenticato condottiero della Pallacanestro Cantù negli anni'90. Per Mannion, Abass Awudu e rutti gli azzurri il sogno a cinque cerchi è sempre più vivo.

Il tabellino di Italia-Portorico 90-83 (18-24, 19-20, 27-14, 26-25)

Italia: Spissu* 3 (1/1, 0/3), Mannion 21 (3/6, 3/5), Tonut* 9 (2/4, 1/3), Melli* (0/3, 0/3), Fontecchio* 21 (5/7, 3/6), Tessitori 4 (1/1), Ricci 6 (2/5 da tre), Abass 2 (0/1, 0/2), Moraschini ne, Vitali M. 3 (1/1 da tre), Polonara* 21 (3/3, 4/9), Pajola. All: Sacchetti

Portorico: Pineiro* 8 (1/5, 1/2), Conditt* 9 (4/7), Browne* 16 (5/9, 2/7), Gandia 3 (1/3 da tre), Diaz 2 (1/1), Parker Rivera (0/1), Andujar 11 (4/5, 1/1), Sosa 3 (0/3, 1/2), Clavell Gia.* 24 (4/11, 4/9), Ortiz 7 (2/3, 1/2), Toro Barea ne, Clavell Gil. (0/2 da tre). All: Casiano

Arbitri: Yohan Rosso (Francia), Omar Bermudez (Messico), Yener Yilmaz (Turchia)

I 12 Azzurri

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#1 Niccolò Mannion (2001, 188, P/G, Golden State Warriors – NBA)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, Dallas Mavericks – NBA)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Alba Berlino – Germania)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Segafredo Virtus Bologna)

#23 Awudu Abass (1993, 198, G, Segafredo Virtus Bologna)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, TD System Baskonia Vitoria-Gasteiz – Spagna)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

All: Meo Sacchetti

Assistenti: Lele Molin, Piero Bucchi, Paolo Galbiati

*Le squadre di club si riferiscono alla stagione 2020/2021

Il programma

29 giugno/4 luglio

FIBA Olympic Qualifying Tournament

Aleksandar Nikolic Hall, Belgrado

Tutte le gare degli Azzurri in diretta su Sky Sport e Rai Sport

29 giugno

Portorico-Senegal (cancellata)

Repubblica Dominicana-Serbia 76-94

30 giugno

Senegal-Italia (cancellata)

Serbia-Filippine 83-76

1° luglio

Italia-Portorico 90-83

Filippine-Repubblica Dominicana 67-94

3 luglio

Italia-Rep. Dominicana (13.00)

Serbia-Portorico (16.00)

4 luglio

Finale (20.30)

Le classifichedei due gironi

Gruppo A

Serbia 4 (2/0)

Repubblica Dominicana 3 (1/1)

Filippine 2 (0/2)

Gruppo B

Italia 2 (1/0)

Portorico 1 (0/1)