Pallacanestro l'Italia di Abass e Mannion oggi all'assalto della Repubblica Dominicana

Giornata chiave per la pallacanestro italiana e lariana per continuare a sognare i cinque cerchi di Tokyo. Già perché oggi l'Italia di coach Romeo Sacchetti e del cestista comasco Abass Awudu scende in campo alle ore 13 a Belgrado nella semifinale del Torneo Pre Olimpico affrontando la Repubblica Dominicana (live alle 13.00 su Sky Sport Action e Rai Sport). In palio la finalissima che assegnerà uno degli ultimi quattro pass per i Giochi Olimpici di Tokyo contro la vincente dell'altra semifinale in programma sempre oggi alle ore 16 tra i padroni di casa della Serbia, super favoriti, e il Portorico. Nel match precedente vinto contro Portorico grande protagonstsa degli azzurri è stato Nico Mannion figlio dell'indimenticato campione della Pallacanestro Cantù Pace Mannion, che oggi si candida a essere ancora un punto di forza con il suo talento. Occhio però alla Repubblica Dominicana che nei giorni scorsi ha messo in diffcioltà la Serbia all’esordio nella competizione con le sue tre bocche da fuoco principali Solano, Liz, Cuevas. Nella storia azzurra c'è solo precedente contro i dominicani: un'amichevole che l’Italia giocò prima dell’esordio al Mondiale del 1978 nelle Filippine e vinta per 87-66.



I 12 Azzurri di oggi

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#1 Niccolò Mannion (2001, 188, P/G, Golden State Warriors – NBA)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, Dallas Mavericks – NBA)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Alba Berlino – Germania)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Segafredo Virtus Bologna)

#23 Awudu Abass (1993, 198, G, Segafredo Virtus Bologna)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, TD System Baskonia Vitoria-Gasteiz – Spagna)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

All: Meo Sacchetti

Assistenti: Lele Molin, Piero Bucchi, Paolo Galbiati

*Le squadre di club si riferiscono alla stagione 2020/2021

Repubblica Dominicana

#1 Brandone Francis (1994, 193, G, Cafeteros – Colombia)

#2 Rigoberto Mendoza (1992, 190, G, Fajardo – Portorico)

#3 Adonys Henriquez (1994, 198, G, Ourense – Spagna)

#4 Gelvis Solano (1994, 185, G, Tigrillos – Colombia)

#5 Victor Liz (1986, 188, P, Ponce – Portorico)

#7 Sadiel Rojas (1989, 193, A, Murcia – Spagna)

#10 Andres Feliz (1997, 183, G, Prat – Spagna)

#13 Angel Nunez (1991, 203, A, Guayanabo – Portorico)

#15 Brayan Martinez (1991, 203, A, Panteras)

#30 Jonathan Araujo (1996, 201, C, Penarol – Uruguay)

#33 Michael Torres Cuevas (1987, 189, P, Real Betis – Spagna)

#40 Luis Santos (1994, 203, C, Hurricanes – Colombia)

All: Melvyn Lopez

Ass: Josè Mercedes Rosario, David Diaz

Il programma

29 giugno/4 luglio

FIBA Olympic Qualifying Tournament

Aleksandar Nikolic Hall, Belgrado

Tutte le gare degli Azzurri in diretta su Sky Sport e Rai Sport

29 giugno

Portorico-Senegal (cancellata)

Repubblica Dominicana-Serbia 76-94

30 giugno

Senegal-Italia (cancellata)

Serbia-Filippine 83-76

1° luglio

Italia-Portorico 90-83

Filippine-Repubblica Dominicana 67-94

3 luglio

Italia-Rep. Dominicana (13.00)

Serbia-Portorico (16.00)

4 luglio

Finale (20.30)

Le classifiche*

Gruppo A

Serbia 4 (2/0)

Repubblica Dominicana 3 (1/1)

Filippine 2 (0/2)

Gruppo B

Italia 2 (1/0)

Portorico 1 (0/1)