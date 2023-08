Pallacanestro: pronto riscatto dalla nazionale maschile ai Mondiali 2023.

Pallacanestro, missione compiuta dall'Italia del lariano Procida: Filippine ko e qualificazione alla seconda fase

Può fare festa (e tirare un sospiro di sollievo) la pallacanestro italiana e anche quella lariana che brindano al passaggio del turno dell'Italbasket maschile ai Mondiali 2023. Davanti a 12mila spettatori gli azzurri con il cestista comasco Gabriele Procida che però non è sceso in campo, ieri hanno vinto la terza e ultima gara del girone A superando i padroni di casa delle Filippine guadagnandosi così il secondo posto e il passaggio alla fase successiva del torneo iridato.

Un successo che vale anche la qualificazione ad uno dei quattro Tornei Pre Olimpici in vista dei Giochi di Parigi 2024. Ora l'Italia aspetta di conoscere le avversarie della seconda fase dove incrocerà le squadre del Gruppo B composto da Serbia, Cina, Sud Sudan e Portorico. Oltre all’Italia e alla Repubblica Dominicana, hanno già staccato il pass per la seconda fase anche Lituania e Montenegro del Girone D, Germania e Australia del girone E, Canada e Lettonia del girone H e, con un turno di anticipo USA del Girone C e Spagna del girone G.

Oggi, 30 agosto, l’ultima giornata della prima fase permetterà le altre sei qualificate. L'avventura del giovane comasco Procida ai Mondiali può così continuare.

Il tabellino di Filippine -Italia 83-90

Parziali 23-20, 39-48, 60-73

Filippine: Ravena 8 (1/3, 2/3), Clarkson* 23 (7/13, 1/7), Thompson (0/1), Sotto* 2 (1/1), Malonzo 7 (2/4, 1/2), Fajardo 4 (2/3), Pogoy* 9 (3/6 da tre), Perez (0/1), Abando 8 (2/3, 1/2), Ramos* 14 (3/5, 2/8), Aguilar, Edu* 8 (2/3). All. Reyes.

Italia: Spissu* 13 (0/2, 4/7), Tonut* 13 (5/5, 1/2), Melli* 10 (2/6, 1/2), Fontecchio* 18 (2/6, 3/11), Ricci 14 (1/2, 4/6), Spagnolo ne, Polonara* 6 (2/2, 0/4), Diouf ne, Severini, Procida ne, Pajola 11 (3/4 da tre), Datome 5 (1/5 da tre). All. Pozzecco.

Arbitri: Yohan Rosso (Francia), Leonardo Zalazar (Argentina), Martins Kozlovskis (Lettonia)

Spettatori: 12.000

Formula del Torneo

Le prime due classificate di ogni gruppo avanzeranno alla seconda fase (1 e 3 settembre), nella quale verranno composti 4 gruppi da 4 squadre ciascuno (gruppi I-L). Anche in questo caso, formula all’italiana. Le prime due squadre dei raggruppamenti accederanno alla fase a eliminazione diretta (Quarti 5/6 settembre, Semifinali 8 settembre, Finali 10 settembre). Le squadre non qualificate per le Semifinali giocheranno per i posti dal 5° all’8° con gare a eliminazione diretta (7 e 9 settembre).

Le squadre che non supereranno la prima fase, ovvero le terze e quarte classificate dei gironi della prima fase, giocheranno il Classification Round (17°-32° posto, 31 agosto e 3 settembre) divise in 4 gironi da 4 squadre ciascuno, con formula all’italiana (gruppi M-P). In caso di qualificazione l'Italia affronterebbe nella seconda fase, le squadre del Gruppo B composto da Serbia, Cina, Sud Sudan e Portorico.

Nella seconda fase verranno portati i risultati delle tre partite disputate nella prima fase.

Classifica girone A

Repubblica Domenica 6; Italia 4; Angola 2; Filippine 0

Programma girone A

Venerdì 25 agosto: Italia-Angola 81-67, Repubblica Domenicana-Filippine 87-81

Domenica 27 agosto: Italia-Repubblica Domenicana 82-87, Filippine-Angola 70-80

Martedì 28 agosto: Italia-Filippine 90-83, Angola-Repubblica Domenicana 67-75.