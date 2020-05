Pallacanestro nel settore giovanile non cambiano le annate per il 2020/21

Pallacanestro novità in vista per i futuro della palla a spicchi nostrana.

Pallacanestro il 7 maggio consiglio federale della Fip per parlare della prossima stagione

Archiviata a malincuore e con largo anticipo la stagione 2019/20 il mondo della pallacanestro anche quella comasca deve guardare avanti, incominciando a pensare al futuro prossimo. Aspettando indicazioni precise su quando si potrà entrare in palestra, la federazione ha già fatto dei passi avanti stanziando un intervento pari a 4 miloni di euro a sostegno delle società. Inoltre il presidente della FIP Giovanni Petrucci ha convocato per giovedì 7 maggio (ore 10.30) il Consiglio Federale con modalità web conference per discutere sul Format dei Campionati 2020-21. Sul tavolo anche molte altre argomentazioni: Pratiche legali, Settori, Uffici, Comitati e Commissioni, Delibere amministrative. Pare certo inoltre che per quanto riguarda il settore giovanile, seppure da varie società sia stato chiesto di ripartire nella prossima stagione dalle annate dispari, la Fip abbia deciso di non cambiare e puntare ancora sulle annate previste dal regolamento. Quindi per la stagione 2020/21 la strutturazione delle categorie giovanili dovrebbe essere così composta: Under20 (solo regionale), Under18, Under16, Under15, Under14 e Under13. Allo studio c’è anche la possibilità di inserire un campionato Under22 riservato a squadre di società di serie A più alcune wild card. Da giovedì 7 maggio anche le tante società comasche dopo il consiglio federale ne sapranno di più sul futuro della pallacanestro 2020/21.

