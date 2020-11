Pallacanestro oggi in campo con l’Italia l’esordiente canturino Andrea Pecchia

Pallacanestro: primo appuntamento di qualificazioni europee a Tallin per la nazionale maschile.

Pallacanestro gli azzurri alle ore 15 sfidano la Macedonia del Nord, lunedì 3 bisseranno contro la Russia

Giornata importante quella di oggi per la pallacanestro italiana. Torna in campo infatti a distanza di nove mesi la nazionale azzurra maggiore che oggi, sabato 28 novembre, nella bolla di Tallin affronta la Macedonia del Nord nella prima gara della seconda finestra di qualificazione a EuroBasket 2022 (diretta Sky Sport Arena, ore 15.00 italiane). Gli Azzurri sono già certi del pass per la rassegna continentale ma vogliono onorare l’impegno dopo le prime due vittorie ottenute in estate contro Russia ed Estonia. Tra i 12 azzurri figura anche in veste di esordiente Andrea Pecchia cestista della Pallacanestro Cantù. Ricordiamo che lunedì 3 si replicherà con l’ultimo impegno azzurro contro la Russia (ore 15.00 in Italia, diretta su Sky Sport Arena) che nella serata di domani sfiderà i padroni di casa dell’Estonia.

Italia

#00 Amedeo Della Valle (1993, 196, G, Buducnost Voli – Montenegro)

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#11 Davide Moretti (1998, 190, P, A|X Armani Exchange Milano)

#13 Tommaso Baldasso (1998, 191, P/G, Virtus Roma)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Virtus Segafredo Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Virtus Segafredo Bologna)

#19 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#32 Andrea Pecchia (1997, 197, G/A, Acqua San Bernardo Cantù)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A, Allianz Pallacanestro Trieste)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, De’ Longhi Treviso)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Virtus Segafredo Bologna)

Commissario Tecnico: Meo Sacchetti

Macedonia del Nord

#0 Jacob Wiley (1994, 202, C, Herbalife Gran Canaria – Spagna)

#1 Filip Bakoch (1996, 202, C, MZT Skopje)

#5 Kristijan Nikolov (1996, 187, P, MZT Skopje)

#8 Vojdan Stojanovski (1987, 194, G, BCM Gravelines Dunkerque – Francia)

#9 Andrej Magdevski (1996, 192, P, MZT Skopje)

#10 Marko Simonovski (1989, 192, A, Kozuv)

#11 Leonid Todorovski (1998, 207, C, MZT Skopje)

#12 Bojan Trajkovski (1988, 207, A/C, Pelister Bitola)

#13 Ljubomir Mladenovski (1995, 207, C, Rabotnicki)

#19 Damjan Stojanovski (1987, 197, G, MZT Skopje)

#21 Luka Savikjevikj (2002, 190, P, MZT Skopje)

#25 Viktor Efremovski (1998, 192, A, Rabotnicki)

All: Aleksandar Todorov

Il programma azzurro

Sabato 28 novembre

Ore 9.00/9.45 – Allenamento

Ore 16.00 (15.00 italiane) Italia-Macedonia del Nord (diretta Sky Sport Arena)

Domenica 29 novembre

Ore 10.00/10.45 – Allenamento

Ore 17.15/18.45 – Allenamento

Lunedì 30 novembre

Ore 10.00/10.45 – Allenamento

Ore 16.00 (15.00 italiane) Russia-Italia (diretta Sky Sport Arena)

Martedì 1° dicembre

Fine raduno e rientro a Roma

*ore locali

EuroBasket 2022 Qualifiers

Girone B, Tallinn (Estonia)

28 novembre 2020

Italia-Macedonia del Nord ore 15.00 italiane

Estonia-Russia ore 19.30 italiane

30 novembre 2020

Russia-Italia ore 15.00 italiane

Estonia-Macedonia del Nord ore 19.30 italiane

Classifica Girone B

Italia 4 (2/0)

Estonia 3 (1/1)

Russia 3 (1/1)

Macedonia del Nord 2 (0/2)