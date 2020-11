Pallacanestro, oggi l’atteso esordio del canturino Andrea Pecchia in azzurro

Finalmente oggi, lunedì 30 novembre, la pallacanestro italiana vedrà all’opera la nazionale maggiore maschile. Dopo il rinvio della gara di sabato scorso, 28 novembre, contro la Macedonia del Nord (la FIBA ha confermato che il match verrà recuperato nella terza finestra di qualificazione a EuroBasket 2022, in programma “in bolla” a febbraio 2021), l’Italia di coach Romeo Sacchetti sfiderà la Russia, attuale capolista del girone, alle ore 15 (diretta live su Sky Sport Arena).

La nazionale di pallacanestro maschile aveva battuto i russi all’andata

Nell’Italia, già qualificata agli Europei, è molto atteso l’esordio in azzurro del canturino Andrea Pecchia, così come quelli di Davide Alviti, Tommaso Baldasso, Davide Moretti e Alessandro Pajola. Ricordiamo che nel match d’andata l’Italia s’impose a Napoli per 83-64 sulla Russia, che sabato ha travolto l’Estonia per 84-56.

Tra le fila di coach Sergey Bazarevich, attenzione all’ala Andrey Vorontsevich, bandiera del CSKA (10 scudetti russi e 3 successi in Eurolega, tra gli altri trofei) e della Nazionale (Bronzo all’Europeo del 2011) e Evgenii Baburin,

Italia

#00 Amedeo Della Valle (1993, 196, G, Buducnost Voli – Montenegro)

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#11 Davide Moretti (1998, 190, P, A|X Armani Exchange Milano)

#13 Tommaso Baldasso (1998, 191, P/G, Virtus Roma)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Virtus Segafredo Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Virtus Segafredo Bologna)

#19 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#32 Andrea Pecchia (1997, 197, G/A, Acqua San Bernardo Cantù)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A, Allianz Pallacanestro Trieste)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, De’ Longhi Treviso)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Virtus Segafredo Bologna)

Commissario Tecnico: Romeo Sacchetti

Russia

#4 Evgenii Baburin (1987, 189, G, Nizhny Novgorod)

#6 Grigory Motovilov (1998, 193, G, Lokomotiv Kuban)

#8 Vladimir Ivlev (1990, 207, C, Parma Perm)

#14 Nikita Balashov (1991, 207, A, Vostok-65)

#16 Maxim Grigoryev (1990, 196, G, Parma Perm)

#16 Vladislav Trushkin (1993, 201, A, Zenit San Pietroburgo)

#19 Ivan Strebkov (1991, 193, G, Nizhny Novgorod)

#20 Andrey Vorontsevich (1987, 207, A, Free Agent)

#21 Stanislav Ilnitskiy (1994, 200, A, Lokomotiv Kuban)

#27 Andrej Lopatin (1998, 206, A, CSKA Mosca)

#30 Mikhail Kulagin (1994, 191, G, Enisey)

#31 Evgeny Valiev (1990, 205, A, Free Agent)

#32 Pavel Antipov (1991, 202, A, UNICS Kazan)

Allenatore: Sergey Bazarevich

EuroBasket 2022 Qualifiers

Girone B, Tallinn (Estonia)

28 novembre 2020

Italia-Macedonia del Nord rinviata

Estonia-Russia 56-84

30 novembre 2020

Russia-Italia ore 15.00 italiane (diretta Sky Sport Arena)

Estonia-Macedonia del Nord rinviata

Classifica Girone B*

Russia 5 (2/1)

Italia 4 (2/0)**

Estonia 4 (1/2)

Macedonia del Nord 2 (0/2)**