Pallacanestro oggi vola a Tokyo l'Italia di Mannion e Tonut, figli d'arte di ex campioni canturini

Pallacanestro la nazionale azzurra di basket parte verso i giochi olimpici.

Pallacanestro della delegazione fanno parte nello staff tecnico gli ex allenatori di Cantù Molin e Bucchi

Oggi sabato 17 luglio è una data importante per la pallacanestro italiana perché la nazionale maggiore maschile parte alla volta di Tokyo dove parteciperà a distanza di 17 anni alle Olimpiadi. Tra i 12 azzurri convocati da coach Romeo Sacchetti fanno parte anche i due figli d'arte di ex campioni canturini quali i talentuosi Nico Mannion e Stefano Tonut protagonisti della qualificazione storica ottenuta poche settimane fa nel torneo pre olimpico di Belgrado. Nella delegazione azzurra ci sono anche nello staff tecnico in veste di assistenti anche due ex allenatori della Pallacanestro Cantù quali Lele Molin e Piero Bucchi. Ricordiamo che l'Italia è inserita nel girone B con Germania, Australia e Nigeria ed esordirà il 25 luglio contro la Germania.

Gli altri gruppi

Gruppo A

Iran, Francia, USA, Repubblica Ceca

Gruppo C

Argentina, Giappone, Spagna, Slovenia

La formula

Il torneo Olimpico si disputa dal 25 luglio al 7 agosto. Le 12 squadre qualificate sono divise in tre giorni da quattro formazioni ciascuno. Ai quarti di finale le prime due classificate di ogni girone e le due migliori terze. Dai quarti di finale gare ad eliminazione diretta.

I 12 Azzurri per i Giochi di Tokyo

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#1 Niccolò Mannion (2001, 188, P/G, Golden State Warriors – NBA)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A, Atlanta Hawks – NBA)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, A|X Armani Exchange Milano)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, TD Systems Baskonia – Spagna)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, A|X Armani Exchange Milano)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Umana Reyer Venezia)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, Fenerbahce Istanbul - Turchia)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

Lo staff

Presidente: Giovanni Petrucci

Capo Delegazione: Salvatore Trainotti

Commissario Tecnico: Meo Sacchetti

Assistenti: Lele Molin, Piero Bucchi, Paolo Galbiati

Preparatore Fisico: Matteo Panichi

Medici: Sandro Senzameno, Raffaele Cortina

Fisioterapisti: Roberto Oggioni, Francesco Ciallella

Team Manager: Massimo Valle

Addetto Stampa: Francesco D’Aniello

Addetto ai Materiali: Andrea Annessa

Questo il calendario azzurro a Tokyo

Domenica 25 luglio

Germania-Italia (13.40 italiane, 6.40 locali)

Australia-Nigeria (17.20 italiane, 10.20 locali)

Mercoledì 28 luglio

Nigeria-Germania (03.00 italiane, 10.00 locali)

Italia-Australia (10.20 italiane, 17.20 locali)

Sabato 31 luglio

Italia-Nigeria (06.40 italiane, 13.40 locali)

Australia-Germania (10.20 italiane, 17.20 locali)

Martedì 3 agosto

Quarti di finale

Giovedì 5 agosto

Semifinali

Sabato 7 agosto