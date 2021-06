Pallacanestro, Papa Francesco: "Il vostro è uno sport che eleva verso il cielo"

Pallacanestro: una delegazione della Federazione Italiana FIP è stata ricevuta dal Santo Padre.

Pallacanestro, il comitato Lombardia promuove "Basket in cool... torniamo in palestra"

Sono giorni speciali per la pallacanestro italiana e nostrana. Già perché nell'anno in cui la Fip compie 100 anni una delegazione federale guidata dal presidente Giovanni Petrucci affiancato al presidente CONI Giovanni Malagò è stata ricevuta in udienza da Sua Santità Papa Francesco. Il Papa è stato "eletto" capitano della grande squadra del basket italiano dal presidente Petrucci che ha sottolineato: "La Federazione compie 100 anni e da oggi, Santità, lei è il nostro capitano per le continue attestazioni di affetto che ha avuto verso lo sport e in particolare la pallacanestro, tanto cara al suo papà".

Speciali anche le parole che il Santo Padre ha regalato alla delegazione italiana:

"Il vostro è uno sport che eleva verso il cielo perché è uno sport che guarda in alto, verso il canestro e, perciò, è una vera e propria sfida per tutti coloro che sono abituati a vivere con lo sguardo sempre rivolto a terra - ha detto papa Francesco - Vorrei che questo fosse per voi anche un nobile compito: promuovere il gioco sano tra i bambini e i ragazzi, aiutare i giovani a guardare in alto, a non arrendersi mai, a scoprire che la vita è un cammino fatto di sconfitte e di vittorie, ma che l'importante è non perdere la voglia di 'giocarsi la partita'. E aiutarli a capire che quando nella vita 'non hai fatto canestro', non hai perso per sempre. Puoi sempre scendere in campo nuovamente, puoi ancora fare squadra con gli altri e puoi tentare un altro tiro".

Intanto la Fip Lombardia lancia "BASKET IS COOL, TORNIAMO IN PALESTRA !

Il Comitato Fip Lombardia in collaborazione con tutte le sue società comprese quelle comasche, vuole promuovere il nuovo progetto "Basket is cool.. torniamo in palestra" per favorire il ritorno all'attività sul campo dei ragazzi lombardi che, a causa della pandemia, sono stati molto penalizzati.

Per tutte le Società la possibilità di scaricare il materiale dal sito www.lombardiabasket.it.

La campagna potrà essere scaricata e personalizzata sia nella versione per essere stampata che in un formato differente per essere veicolata attraverso i canali social.

Il Comitato confida nella collaborazione delle Società affinché la campagna possa trovare la massima condivisione e diffusione così da raggiungere il maggiore numero possibile di ragazzi e ragazze con l’obiettivo di farli tornare a giocare e stare insieme.