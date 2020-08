Pallacanestro per la presidenza del comitato Fip regionale è duello a due Frates-Maggi

Pallacanestro il comitato lombardo verso l’assemblea elettiva del 6 settembre.

Pallacanestro ecco tutti gli elenchi dei candidati alle prossime elezioni a Limbiate

La pallacanestro lombarda si appresta all’assemblea elettiva il prossimo 6 settembre per rinviare le cariche del consiglio del quadriennio olimpico 2021-24 e per questo la Segreteria Generale, in relazione all’elezione del Presidente Regionale e dei Consiglieri del Comitato Regionale Lombardia, rende noto l’elenco dei candidati in ordine alfabetico.

CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE REGIONALE

1. FRATES Fabrizio

2. MAGGI Giorgio

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

1. CORTI Guido

2. FILABELLI Carlo Guido

3. FOGLIENI Germano

4. LAURO Vincenza

5. MARUTI Angelo

6. MINUZZO Francesco

7. NAVA Guido

8. OSTINI Maurizio

9. PONZELLETTI Carlo Giovanni

10. SANFILIPPO Roberto

11. SINA Andrea

12. TALLONE Pietro

Inoltre la Segreteria Generale, in relazione all’elezione dei Delegati all’Assemblea Nazionale in

rappresentanza delle società partecipanti ai campionati regionali del Comitato Regionale

Lombardia, rende noto l’elenco dei candidati in ordine alfabetico:

CANDIDATI ALLA CARICA DI DELEGATO IN RAPPRESENTANZA DELLE SOCIETÀ REGIONALI

1. BALLINI Carlo

2. BASILICO Maurizio

3. BOSCHETTI Oscar

4. CARMINATI Stefano

5. CARONTI Osvaldo

6. CITTADINI Leonardo

7. COLOMBO Luisella

8. CORTI Guido

9. DALLOLIO Maurizio

10. FABRIS Paola

11. FONTANINI Francesco

12. GHIDOTTI Francesco

13. GIANI Fabio

14. GUERINI Narcisa Maria

15. INUGGI Marilinda

16. MITOLA Mattia

17. PARMA Matteo

18. PASSERI Patrizio

19. PIREDDU Roberto

20. PONZELLETTI Paolo

21. SALVETTI Paolo

22. VAGHI Ezio

23. VERGA Fermo

24. VIGNATI Mario

Inoltre la Segreteria Generale, in relazione all’elezione dei Delegati all’Assemblea Nazionale in

rappresentanza degli atleti e tecnici dilettanti del Comitato Regionale Lombardia, rende noto

l’elenco dei candidati in ordine alfabetico:

CANDIDATO ALLA CARICA DI DELEGATO IN RAPPRESENTANZA DEGLI ATLETI DILETTANTI

1. VIGNATI Andrea

CANDIDATI ALLA CARICA DI DELEGATI IN RAPPRESENTANZA DEI TECNICI DILETTANTI

1. FERRARI Mattia

2. MENGUZZO Massimo

3. SCHIAVI Andrea

CANDIDATURE NON VALIDE ALLA CARICA DI DELEGATI IN RAPPRESENTANZA DEI TECNICI DILETTANTI

1. DUBINI Mauro (Art. 46 comma 2 del Regolamento Organico)

2. ROCCO Enrico (Art. 46 comma 2 del Regolamento Organico)

CANDIDATURA NON VALIDA ALLA CARICA DI DELEGATO IN RAPPRESENTANZA DEGLI ATLETI DILETTANTI

1. MINUZZO Laura (Art. 42 comma 1 del Regolamento Organico)