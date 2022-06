Pallacanestro Pozzecco richiama Carlo Recalcati sulla panchina dell'Italia

Pallacanestro nuova "convocazione" in azzurro per l'indimenticata leggenda della Pallacanestro Cantù.

Pallacanestro il nuovo ct della nazionale ha voluto al suo fianco proprio il mitico "Charlie" come Senior Assistant

La pallacanestro italiana richiama Carlo Recalcati in azzurro. O meglio è stato uno dei tanti discepoli del Charlie, Gianmarco Pozzecco che a pochi giorni dalla sua investitura ufficiale a nuovo Commissario della nazionale italiana maggiore ha scelto il suo maestro a Varese e in azzurro come Senior Assistant. Per Recalcati, indimenticata leggenda della Pallacanestro Cantù prima come giocatore e poi come allenatore, si tratta di un ritorno in nazionale dove è stato capo allenatore dal 2001 al 2009 per un totale di 229 gare disputate (157 vinte, 72 perse) conquistando anche un'indimenticabile medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene 2004 e una medaglia di bronzo ai campionati Europei 2003 in Svezia. Il nuovo debutto azzurro di Recalcati al fianco di Pozzecco avverrà il 25 giugno in occasione dell'amichevole Italia-Slovenia a Trieste. per poi culminare con gli Europei dal 2 settembre a Milano. Con il mitico Charlie, sono stati scelti in veste di assistenti anche Edoardo Casalone, Riccardo Fois, Paolo Galbiati e Giuseppe Poeta.

Il programma dell’estate Azzurra 2022

25 giugno, Italia-Slovenia (Trieste, Allianz Dome, ore 20.30, Amichevole)

4 luglio, Paesi Bassi-Italia (Almere – Paesi Bassi, ore 19.30, World Cup 2023 Qualifiers)

12 agosto, Italia-Francia (Bologna, ore 20.30, Amichevole)

16 agosto, Francia-Italia (Montpellier – Francia, ore 20.30, Amichevole)

19 agosto, Italia-Serbia (Amburgo – Germania, ore 18.00, Amichevole)

20 agosto, Italia-Germania/Rep. Ceca (Amburgo – Germania, Amichevole)

24 agosto, Avversario da definire-Italia (sede da definire, World Cup 2023 Qualifiers)

27 agosto, Italia-Avversario da definire (Brescia, World Cup 2023 Qualifiers)

Campionati Europei 2022

2 settembre, Italia-Estonia (Milano, ore 21.00, EuroBasket 2022)

3 settembre, Italia-Grecia (Milano, ore 21.00, EuroBasket 2022)

5 settembre, Italia-Ucraina (Milano, ore 21.00, EuroBasket 2022)

6 settembre, Italia-Croazia (Milano, ore 21.00, EuroBasket 2022)

8 settembre, Italia-Gran Bretagna (Milano, ore 21.00, EuroBasket 2022)

10-18 settembre, Fase finale (Berlino – Germania, Eurobasket 2022)