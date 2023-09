Pallacanestro: Procida e l'Italia ko contro la Lettonia, ora chiuderanno il Mondiale con la finale 7°-8° posto

Pallacanestro: si è giocata oggi la penultima gara della rassegna iridata per la nazionale maschile.

Buona gara del comasco con 8 punti, ma non è bastata per evitare la sconfitta in rimonta per 82-87

Brutte notizie dai Mondiali 2023 per la pallacanestro italiana che oggi ha dovuto incassare una nuova sconfitta della nazionale maschile di coach Pozzecco battuta nella semifinale per il 5°-8° posto dalla Lettonia per 82-87. E pensare che gli azzurri avevano iniziato bene comandando anche con un vantaggio in doppia cifra ma gradualmente hanno dovuto cedere il passo alla rimonta dei lettoni guidati dal coach italiano Luca Banchi che ora sfideranno la Lituania nelle finale per il 5°-6° posto.

Tra gli azzurri buona prova per il cestista comasco Gabriele Procida autore di 8 punti e sprazzi di bel basket ma non sono bastati per evitare il ko. Procida e compagni torneranno in campo sabato 9 settembre quando chiuderanno il loro buon Mondiale affrontando nella finale per il 7° 8° posto la Slovenia della stella NBA Luka Doncic (ore 10.45 italiane, Rai Sport, Sky Sport Uno, Now, DAZN) battuta oggi dalla Lituania.

Queste le parole a fine gara di Gabriele Procida:

"Volevamo vincere per noi e per il nostro capitano Gigi Datome e siamo partiti bene. Poi però la Lettonia è stata superiore e ha vinto con merito. Ora però pensiamo alla sfida di sabato perché vogliamo chiudere questi Mondiali con un successo".

Il tabellino di Italia-Lettonia 82-87

Tabellino:: 26-18, 42-46, 60.67

Italia: Spissu* 10 (0/1, 3/4), Tonut* 11 (4/, 0/4), Melli* 11 (4/6, 1/2), Fontecchio ne, Ricci 8 (2/3, 1/2), Spagnolo 4 (1/3), Polonara* 4 (2/3, 0/3), Diouf 1 (0/1), Severini (0/1, 0/2), Procida 8 (2/3, 1/4), Pajola 5 (1/2, 1/3), Datome* 20 (3/3, 4/7). All: Pozzecco

Lettonia: Kurucs R.* 4 (2/3), Bertans Dav. 9 (1/1, 2/6), Bertans Dai. ne, Smits* 6 (0/1, 2/4), Strautins 7 (2/3, 1/4), Cavars ne, Skele* 12 (3/4, 2/2), Grazulis* 28 (9/10, 3/3), Pasecniks ne, Kurucs A. 9 (3/4 da tre), Zagars 10 (2/5, 2/5), Zoriks* 2 (1/1, 0/3). All: Banchi

Semifinali per il 5°-8° posto

Giovedì 7

Italia-Lettonia 82-87

Lituania-Slovenia 100-89

Semifinali per le medaglie

Serbia- Canada

USA-Germania

Finale 7°-8° posto

sabato 9 settembre ore 10.45 Italia-Slovenia

Finale 5°-6° posto

sabato 9 settembre ire 14.30 Lituania-Lettonia