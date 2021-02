Pallacanestro sabato 6 febbraio alle 12 il termine per confermare iscrizione a C maschile e B donne

Pallacanestro comunicazioni importanti del comitato Fip Lombardia.

Pallacanestro riaperte anche le iscrizioni per i campionati giovanili regionali

Sono giorni importanti per la pallacanestro regionale e per molte società anche del territorio comasco. Nei giorni scorsi infatti sono stati pubblicati i nuovi protocolli federali relativi alle eventuali gare di campionato per le categorie cosiddette minori, dalla C Gold maschile al tornei giovanili ma anche nel settore femminile a partire dalla serie B.

Proprio alla luce della pubblicazione del Protocollo Gare FIP, riguardante i campionati regionali C Gold, C Silver maschili e B femminile, il comitato regionale lombardo ha richiesto a tutte le società interessate la conferma esclusivamente scritta, entro le ore 12.00 di sabato 6 febbraio 2021, della partecipazione ai campionati in oggetto o la rinuncia. Seguiranno a stretto giro formula e richiesta vincoli dei nuovi calendari. La federazione ha rimarcato che l’eventuale rinuncia alla partecipazione del campionato comporterà, senza applicazione di ammende o provvedimenti disciplinari, il riposizionamento, nella stagione sportiva 2021/22, nella categoria inferiore a quella per la quale è stata presentata l’iscrizione nel 2020/21, fatta salva la possibilità di richiesta di inserimento nella lista riserve del campionato al quale si deciderà di rinunciare. Ecco perchè c’è grande attesa in Lombardia per sapere quante squadre nelle tre principali categorie senior regionali alla fine decideranno di iscriversi e partecipare così ai campionati 2021. Un conto alla rovescia che sabato alle 12 scadrà e che vedrà coinvolte anche società e atleti della nostra provincia.

Riapertura iscrizioni ai campionati giovanili regionali

La Fip lombarda ha comunicato alle società lombarde la riapertura delle iscrizioni ai campionati giovanili regionali maschili e femminili per la stagione 2020/21. Per iscriversi basterà inviare una e-mail all’indirizzo ufficiogare@lombardia.fip.it comunicando tutte le informazioni utili (quelle previste dalla “scheda di iscrizione”). Si evidenzia che le iscrizioni già effettuate in precedenza rimangono acquisite (non serve inviare nuovamente la comunicazione).