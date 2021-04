Pallacanestro stanno per partire i campionati Eccellenza Under18-U16 e U15 in Lombardia

Pallacanestro belle notizie per il basket nostrano in merito alla ripresa agonistica giovanile.

Pallacanestro intanto FIP e FIPAV hanno pubblicato un importante comunicato congiunto

Anche la pallacanestro giovanile vede la luce in fondo al tunnel anche alle nostre latitudini. Sembra ormai imminente infatti la partenza dei campionati giovanili Eccellenza anche in Lombardia che vedranno sicuramente al via le squadre Under18, Under16 e Under15 del Progetto Giovani Cantù. Manca ancora l’ufficialità ma sembra molto probabile che i tornei a carattere regionale possano cominciare nel weekend del 24-25 aprile. Dal quartiere generale PGC hanno già dato la disponibilità a partecipare al comitato Fip lombardo con le loro squadre. Intanto la Federazione Italiana Pallacanestro unitamente alla Federazione Italiana Pallavolo ha voluto esprimere la sua soddisfazione in merito al via libera dato dal Governo italiano alla presenza di pubblico durante le gare dei prossimi campionati Europei di calcio. Un segnale beneaugurante per le due federazioni che sperano di poter contare sulla presenza del pubblico anche per i tanti eventi che organizzeranno e si disputeranno sul territorio nei prossimi mesi del 2021.

Il comunicato congiunto di Fip e Fipav