Pallacanestro: stasera Cermenate risfida la Marnatese nei quarti di finale di Coppa Lombardia

Appuntamento prestigioso infrasettimanale per la pallacanestro lariana che oggi fa il tifo per la Virtus Cermenate impegnata nei quarti di finale di Coppa Lombardia, la kermesse regionale riservata ai club di serie C e DR1 maschili.

La squadra brianzola stasera alle ore 21 ospita alla palestra Renato Malacarne (arbitri Pugliesi-Tavakoli) in gara secca la Marnatese che mette in palio la qualificazione diretta alla semifinale della competizione regionale. Curiosamente questa sfida arriva pochi giorni dopo la partita di ritorno del campionato di serie C che sempre a Cermenate ha visto il successo corsaro della Marnatese per 59-64.

Ricordiamo che la vincente della gar di stasera poi in semifinale se la vedrà con la vincente della sfida Legnano'91-Casoratese.

Il tabellone dei quarti di finale di Coppa Lombardia

Martedì 6 febbraio Milanotre-Monteclarense 83-67

Mercoledì 7 febbraio ore 21 Cermenate-Marnatese, Legnano'91-Casoratese, Robur Saronno-Corsico.