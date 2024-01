Pallacanestro: stasera il derby Inverigo-Cermenate vale il passaggio ai quarti di finale di Coppa Lombardia

Appuntamento infrasettimanale di prestigio per la pallacanestro lariana che questa sera vede due sue rappresentanti sfidarsi negli ottavi di finale di Coppa Lombardia maschile 2023/24. A Inverigo infatti il Gigante (di DR1) dopo aver superato il 1° turno contro il Mandello, riceve alle 21 (arbitri Musolino-Tomasello) la Virtus Cermenate (di serie C) che entra in scena oggi essendo di categoria superiore.

Una sfida secca che mette in palio il passaggio ai quarti di finale e che vede la squadra virtussina di coach Gilberto Spinelli grande favorita. Il team di casa allenato da coach Davide Pina però potrà giocare senza nulla da perdere, tutto da guadagnare e potendo contare sul fattore campo proverà a sovvertire il pronostico.

Il cartellone degli ottavi di finale Coppa Lombardia

Già giocate:

Bollate-Cus Milano 64-47

Vittuone-Robur Saronno 71-74

Morbegno-Marnatese 61-74

Mercoledì 24 gennaio: ore 21 Il Gigante Inverigo-Virtus Cermenate, Settimo-Casoratese, Varedo-Legnano'91, Monteclarense-Gorle, Romano Basket-Milanotre.