Pallacanestro: tra le lariane sugli scudi Cermenate, Gorla Cantù e Rovello Porro promosse in C

E' calato il sipario su tutti i campionati della pallacanestro lombarda e il comitato Fip regionale ha diramato le classifiche finali delle varie categorie Senior 2022/23. Interessate anche molte squadre lariane: nel maschile in C Gold la Virtus Cermenate, in C Silver Gorla Cantù, Le Bocce Erba e Indipendente Appiano Gentile, in serie D Rovello Porro, Cabiate, Cucciago Bulls e Olimpia Cadorago. Spostandoci in campo femminile in C Nonna Papera Mariano Comense. US Vertematese, Basket Como e Btf Cantù, in Promozione rosa la sola Villa Guardia.

Ecco le classifche finali delle squadre lariane nei campionato 2022/23

Serie C Gold maschile: 28 squadre partecipanti

Virtus Cermenate 13° posto assoluto e promossa nella nuova C

Serie C Silver maschile: 42 squadre partecipanti

Gorla Cantù 5° posto assoluto e promossa nella nuova C

Le Bocce Erba 27° posto assoluto e retrocessa in D

Indipendente Appiano Gentile 35° posto assoluto e retrocessa in D

Serie D : 84 squadre partecipanti

Rovello porro: 1 Posto assoluto e promossa nella nuova C

Pallacanestro Cabiate 37° posto assoluto e ammessa alla D

Cucciago Bulls 39° posto assoluto e ammessa alla D

Olimpia Cadorago 84° posto assoluto e retrocessa in Promozione

Serie C femminile: 30 squadre partecipanti

Nonna Papera Mariano 9° posto assoluto e ammessa alla prossima C

Un Vertematese 11° posto assoluto e ammessa alla prossima C

Basket Como 24° posto assoluto e ammessa alla prossima C

BTF Cantù 26° posto assoluto e ammessa alla prossima C

Serie Promozione femminile: 27 squadre partecipanti

Villa Guardia 7° posto assoluto e ammessa alla prossima Promozione