Pallacanestro: troppo forte il Team Usa che spezza il sogno iridato dell'Italbasket del comasco Procida

Pallacanestro: si è giocato oggi pomeriggio nelle Filippine il quarto di finale ai Mondiali 2023.

Davanti a 10mila spettatori azzurri travolti per 100-63

Il team USA ieri pomeriggio ha spezzato il sogno iridato della pallacanestro italiana travolgendo nei quarti di finale dei Mondiali 2023 l'Italbasket del comasco Gabriele Procida con un nettissimo 100-63.

Niente da fare per gli azzurri sempre costretti ad inseguire la corazzata americana di coach Kerr che ha concesso poco imponendo da subito la sua superiorità fisica e tecnica. Per il comasco Gabriele Procida ieri 11' in campo con 4 punti segnati, 1 rimbalzo e 1 assist messi a referto.

L’Italia ora, archiviato il sogno medaglie, tornerà in campo giovedì 7 settembre (diretta Rai, Sky Sport Summer, Now e DAZN) contro la perdente della sfida tra Germania e Lettonia in programma domani, 6 settembre, e chiuderà la manifestazione il 9 settembre. Si tratta degli ultimi match per determinare la classifica finale dal 5° all’8° posto. Ricordiamo che l'Italia si è già assicurata un posto per partecipare al Torneo pre olimpico.

Il tabellino di Italia-USA 63-100

Parziali: 14-24, 24-46, 44-83

Italia: Spissu*8 (1/2, 2/7), Tonut* 11 (4/7, 1/6), Melli* 5 (2/5, 0/2), Fontecchio* 18 (4/5, 2/8), Ricci 5 (1/6, 1/2), Spagnolo (0/1), Polonara* 1 (0/3, 0/1), Diouf 4 (2/3, 0/1), Severini 4 (1/4 da tre), Procida 4 (2/3, 0/3), Pajola, Datome 3 (0/2, 0/2). All. Pozzecco

Stati Uniti: Haliburton 18 (0/1, 6/8), Bridges* 24 (4/5, 4/6), Johnson (0/2 da tre), Ingram 8 (2/3, 1/2), Banchero 8 (4/6, 0/2), Portis Jr. 7 (2/4, 1/3), Edwards* 3 (0/1, 1/5), Brunson* 9 (2/4, 1/2), Hart* 5 (1/2, 1/2), Jackson Jr.* 2 (1/2, 0/1), Kessler 4 (2/2), Reaves 12 (1/1, 2/3). All. Kerr

Arbitri: Julio Anaya (Panama), Ademir Zurapovic (Bosnia Erzegovina), Juan Fernandez (Argentina)

Spettatori: 10.000

Quarti di finale

Martedì 5 settembre

Ore 10.45 Lituania-Serbia 68-87

Ore 14.40 Italia-USA 63-100

Mercoledì 6 settembre

Ore 10.45 Germania-Lettonia

Ore 14-30 Canada-Slovenia

Semifinali per il 5°-8° posto

Giovedì 7 Italia-perdente Lettonia-Germania

Lituania-perdente Canada Slovenia

Semifinali per le medaglie

Serbiai- vncente Canada-Slovenia

USA-vincente Germania-Lettonia