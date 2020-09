Pallacanestro tutti gli allenatori della palla a spicchi possono tornare a lezione 

Pallacanestro comunicazione importante del CNA della federazione italiana per la stagione 2020/21.

Pallacanestro dal 1 ottobre al 31 dicembre potranno ricominciare i corsi di formazione territoriali

La pallacanestro è tornata in campo un pò in tutta Italia e anche nella nostra provincia di Como, aspettando di iniziare anche i campionati agonistici 2020/21 delle singole categorie maschili e femminili. Pronta ora scendere in campo anche la “squadra” degli allenatori. A riguardo infatti è arrovata una notizia importante attesa dai tecnici anche della nsotra provincia o per chi aspira di diventarlo visto che posono riperneder i corsi di formazione dal 1 ottobre.

Il Comunicato del CNA della Fip

Il Comitato Nazionale Allenatori ha dato comunicazione che si potranno organizzare i Corsi Territoriali nel periodo 1 ottobre/31 dicembre 2020, seguendo le Guide Didattico/Organizzative e il protocollo Covid.

Per una migliore organizzazione dei corsi Allievo Allenatore, prima qualifica CNA che consente di essere iscritto a referto come Assistente in tutti i campionati regionali e come Capo Allenatore nei campionati maschili fino la Promozione Maschile e Serie C femminile, sono aperte le pre-iscrizioni per le province di Milano e Monza e Brianza.

Per effettuare la pre-iscrizione è necessario compilare e inviare il modulo on-line al seguente link:

https://forms.gle/ca83GYSb34ZKCjnx9

Appena definiti i corsi saranno inviate le modalità di iscrizione e partecipazione.

Le pre-iscrizioni al corso chiuderanno il 10 ottobre 2020.

Per i corsi Allievo Allenatore nelle altre province si dovrà contattare la Commissione Allenatori Provinciale d’interesse.