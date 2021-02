Pallacanestro Virtus Cermenate e Gorla Cantù pronte per il via della C, Erba rinuncia

Pallacanestro chiuse ieri le iscrizioni per i principali campionati lombardi senior.

Weekend importante per la pallacanestro lombarda e nostrana. Già perchè erano attese per ieri a mezzogiorno le risposte di iscrizione della società di serie C Gold e C Silver maschile oltre a quelle di serie B femminile in vista di un eventuale inizio dei rispettivi campionati. Alla chiusura delle iscrizioni fissate entro le 12 di ieri da parte dell’Ufficio Gare, circa il 70% delle aventi diritto ha deciso di partecipare all’attività agonistica della stagione 2020/21 dei campionati lombardi per i quali il CRL aveva proposto la ripartenza. I campionati regionali senior di C Gold e C Silver maschile e B femminile quindi ripartiranno il prossimo mese entro il 7 marzo. Nel dettaglio sono state 23 le società di C Gold ad aderire all’invito del CRL su un totale di 29 aventi diritto tra queste ha risposto presente anche l’unica rappresentante comasca la Virtus Cermenate. Spostandoci in serie C Silver si sono iscritte 30 società su 48 partecipanti tra queste presente il Gorla Team Abc Cantù mentre ha rinunciato Le Bocce Erba. La percentuale più elevata di conferme è arrivata però dalla B femminile con 13 partecipanti su 16 aventi diritto. Nei prossimi giorni l’Ufficio Gare comunicherà l’elenco completo delle partecipanti con formule e calendari della stagione che non potrà iniziare più tardi del 7 marzo secondo quanto disposto dal Consiglio Federale.

Il commento del presidente della Fip Lombarda Giorgio Maggi