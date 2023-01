Pallanuoto Como: la squadra lariana debutterà in casa contro Treviglio il 4 febbraio

Pallanuoto Como reso noto il calendario di serie C maschile 2023.

Pallanuoto Como: il team diretto da coach Kiss è inserito nel girone 1 e chiuderà la prima fase il 17 giugno

Scatterà il 4 febbraio la stagione agonistica della Pallanuoto Como impegnata quest'anno nel campionato di serie C. La squadra diretta da coach Kiss è inserita nel girone 1 gestito dal Comitato FIN Lombardia ed esordirà in casa , nella piscina di Varedo contro Treviglio e chiuderà l'andata il 1 aprile sempre in casa contro Legnano. Il ritorno invece si giocherà dal 15 aprile al 17 giugno. La prima classificata del girone sarà promossa in serie B mentre le ultime due retrocederanno.. Ricordiamo che in questa stagione il campionato di serie C sarà diviso in otto gironi: Girone1 Lombardia, Girone 2 Emilia, Girone 3 Marche, Girone 4 Toscana, Girone 5 Sardegna, Girone 6 Lazio, Girone 7 Campania, Girone 8 Sicilia.

Questo il Girone 1

Pallanuoto Como, Canottieri Bissolati, Canottieri Milano, Onda Blu, Pallanuoto Crema, Pallanuoto Treviglio, Rari Nantes Legnano, SC Milano 2, San Giuseppe, Waterpolo Novara.

Questo il calendario della Pall. Como nel Girone 1 2023

1° turno Pallanuoto Como- Treviglio andata 4/2, ritorno 15/4

2° turno SC Milano 2- Pallanuoto Como andata 11/2, ritorno 22/4

3° turno Crema-Pallanuoto Como andata 18/2, ritorno 29/4

4° turno Canottieri Milano-Pallanuoto Como andata 25/2, ritorno 6/5

5° turno Pallanuoto Como-Novara andata 4/3, ritorno 13/5

6° turno Onda Blu Crema - Pallanuoto Como andata 11/3, ritorno 20/5

7° turno Pallanuoto Como-Arese andata 18/3, ritorno 27/5

8° turno Canottieri Bissolati- Pallanuoto Como andata 25/3, ritorno 10/5

9° turno Pallanuoto Como-Legnano andata 1/4, ritorno 17/6