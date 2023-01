Pallanuoto Como la squadra lariana è inserita nel girone 1 gestito dalla FIN Lombardia

Pallanuoto Como definite la composizioni degli 8 raggruppamenti del campionato di serie C 2023.

Pallanuoto Como il team di coach Kiss se le vedrà con Bissolati, Canottieri Milano, Onda Blu, Treviglio, Crema, Legnano, SC Milano2, San Giuseppe e Novara

La Pallanuoto Como torna in vasca e prepara la nuova stagione agonistica che da questo inizio dei 2023 la vedrà disputare con la sua prima squadra maschile il campionato di serie C. Il team lariano diretto da coach Kiss è stato inserito nel girone 1 gestito dal Comitato FIN Lombardia. Ricordiamo che in questa stagione il campionato di serie C sarà diviso in otto gironi: Girone1 Lombardia, Girone 2 Emilia, Girone 3 Marche, Girone 4 Toscana, Girone 5 Sardegna, Girone 6 Lazio, Girone 7 Campania, Girone 8 Sicilia.

Questa la composizione del Girone 1

Pallanuoto Como, Canottieri Bissolati, Canottieri Milano, Onda Blu, Pallanuoto Crema, Pallanuoto Treviglio, Rari Nantes Legnano, SC Milano 2, San Giuseppe, Waterpolo Novara,

La prima classificata del girone sarà promossa in serie B mentre le ultime due retrocederanno.