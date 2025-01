Pallavolo Cabiate, amichevole con la Gobbo Allest. Duovolley

La Pallavolo Cabiate pronta a tornare in campo per un’amichevole: allenamento congiunto con la Gobbo Allest. Duovolley.

Si scende in campo per un’amichevole

Salutato il 2024 con la brutta sconfitta casalinga subìta contro Santena per 0-3, la Pallavolo Cabiate è tornata in campo per preparare i nuovi impegni del campionato di serie B1 femminile. Dopo alcuni allenamenti questa sera, venerdì 3 gennaio, la Clerici Auto disputa alle 21 un allenamento congiunto tra le mura amiche della palestra delle scuole di Cabiate contro la Gobbo Allest. Duovolley, formazione cadetta al momento al quinto posto del girone B del campionato di Serie B2 femminile. Ingresso libero e gratuito al pubblico per questo che si annuncia un utile test per la squadra diretta da coach Gilles Reali, nella preparazione del primo impegno ufficiale del 2025 che la vedrà rendere visita alla capolista Villa Cortese sabato 11 gennaio in occasione del 12° turno del girone A di serie B1.

Programma del 12° turno girone A serie B1 donne

Sabato 11 gennaio ore 18.30 Villa Cortese-Cabiate, Volpiano-Volano, Palau-Chiavenna, Libellula-Legnano, Novara-Parella, Trentino Energie-Club Italia, Santena-Don Colleoni.

Classifica girone A, serie B1 donne

Villa Cortese 31; Volano 27; Santena 26; Savis Volpiano 25; Capo D'Orso Palau 23; Focol Legnano 18; Libellula, Novara 16; Parella, 12; Club Italia 11; Clerici Auto Cabiate 10; Trentino Energie 9; Don Colleoni 7; Chiavenna 0.