Pallavolo Cabiate aperti i "casting" per le squadre Under18 e Seconda Divisione

Pallavolo Cabiate la società brianzola è in fermento tra settore giovanile e Senior.

Pallavolo Cabiate intanto primo acquisto per la serie B2 2021/22 è la schiacciatrice Jlenia Cecconello

C'è grande fermento in casa della Pallavolo Cabiate che si sta organizzando in vista della nuova stagione sportiva 2021/22. Nei giorni scorsi ha avuto un grande successo l'Open day giovanile di Minivolley e Under 12 che si è svolto martedì 29 Giugno nel pomeriggio presso il Centro Giovanile San Luigi che ha coinvolto tanti ragazzi nati tra il 2014 e il 2009.

Ora la società cabiatese ha aperto i "casting" anche per alcune sue squadre femminili della prossima stagione agonistica. La Pallavolo Cabiate infatti ha indetto le selezioni per completare gli organici delle formazioni di Seconda Divisione e di quella Under18 femminili per il nuovo anno sportivo 2021/2022. Nello specifico sono aperte le selezioni per le figure di: