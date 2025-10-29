Volley femminile

Pallavolo Cabiate avanti tutta: supera 3-0 anche il FuturVolley e resta in testa

Terzo successo in tre gare per la squadra brianzola in serie B2

Cabiate · 29/10/2025 alle 09:22

Terza partita e terza vittoria di fila, primato e imbattibilità questo il mix vincente centrato  dalla Dolcos Cabiate che si conferma protagonista nel girone C di serie B 2 femminile.

Il successo

La squadra diretta da coach Mario Motta è andata a vincere anche sul campo veneto della FuturVolley con un secco 0-3 che la conferma a punteggio pieno in compagnia della Volley Noventa Vicentina. Sugli scudi l’ottima Alice Crespi autrice di 14 punti ma da applausi tutta la squadra per la prova corale. Cabiate torna in campo per preparare il prossimo impegno il testacoda di sabato 1 novembre alle ore 21 ospite del fanalino Delta Engin Gorgonzola.

Il tabellino di  Futurvolley-Dolcos Cabiate 0-3

Parziali 23-25, 21-25, 16-25

Cabiate: A. Crespi 14, Visconti 12, Colombo, Mazzi, G. Crespi 7, Erba 5, Morolli 1. All. Motta

I risultati del 3° turno del girone A di B2 donne

Futurvolley-Cabiate 0-3, Busnago-Agrate 1-3, Volley Noventa Vicentina -Eagles Vergati PD 3-1, Duec Credeva-ZooGreen CR 0-3, PlanetVolley VR-Gorgonzola 3-1, Crema-Thema Studio US Torri 2-3, Vero Volley Monza-Zevio VR 1-3.

Classifica del girone A di B2 donne

Dolcos Cabiate, Volley Noventa Vicentina 9; PlanetVolley VR 7; Vero Volley Monza 6; Enercom Fimi Crema, Thema Studio US Torri, Eagles Vergati PD, Agrate 5;  Duec Credeva, Futurvolley,  ZooGreen CR, Zevio VR, 3; Busnago, Gorgonzola.

Il cartellone del 4° turno del girone A di B2 donne

Sabato 1 novembre ore 21 Crema-Duec, Gorgonzola- Cabiate, ZooGreen CR-PlanetVolley VR, Eagles Vergati PD-Vero Volley Monza, Zevio VR-Agrate, Futurvolley-Busnago.

Dolcos Cabiate- foto social pallavolo cabiate
Dolcos Cabiate in vetta al girone C di b2 – foto social Pallavolo Cabiate
