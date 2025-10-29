Pallavolo Cabiate avanti tutta: supera 3-0 anche il FuturVolley e resta in testa

Terza partita e terza vittoria di fila, primato e imbattibilità questo il mix vincente centrato dalla Dolcos Cabiate che si conferma protagonista nel girone C di serie B 2 femminile.
Il successo
La squadra diretta da coach Mario Motta è andata a vincere anche sul campo veneto della FuturVolley con un secco 0-3 che la conferma a punteggio pieno in compagnia della Volley Noventa Vicentina. Sugli scudi l’ottima Alice Crespi autrice di 14 punti ma da applausi tutta la squadra per la prova corale. Cabiate torna in campo per preparare il prossimo impegno il testacoda di sabato 1 novembre alle ore 21 ospite del fanalino Delta Engin Gorgonzola.
Il tabellino di Futurvolley-Dolcos Cabiate 0-3
Parziali 23-25, 21-25, 16-25
Cabiate: A. Crespi 14, Visconti 12, Colombo, Mazzi, G. Crespi 7, Erba 5, Morolli 1. All. Motta
I risultati del 3° turno del girone A di B2 donne
Futurvolley-Cabiate 0-3, Busnago-Agrate 1-3, Volley Noventa Vicentina -Eagles Vergati PD 3-1, Duec Credeva-ZooGreen CR 0-3, PlanetVolley VR-Gorgonzola 3-1, Crema-Thema Studio US Torri 2-3, Vero Volley Monza-Zevio VR 1-3.
Classifica del girone A di B2 donne
Dolcos Cabiate, Volley Noventa Vicentina 9; PlanetVolley VR 7; Vero Volley Monza 6; Enercom Fimi Crema, Thema Studio US Torri, Eagles Vergati PD, Agrate 5; Duec Credeva, Futurvolley, ZooGreen CR, Zevio VR, 3; Busnago, Gorgonzola.
Il cartellone del 4° turno del girone A di B2 donne
Sabato 1 novembre ore 21 Crema-Duec, Gorgonzola- Cabiate, ZooGreen CR-PlanetVolley VR, Eagles Vergati PD-Vero Volley Monza, Zevio VR-Agrate, Futurvolley-Busnago.