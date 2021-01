Pallavolo Cabiate buon test amichevole con il Lurano

Pallavolo Cabiate il team brianzolo verso il debutto nel campionato di serie B2 donne.

Pallavolo Cabiate la squadra di coach Gilles Reali esordirà il 23 gennaio in casa contro Legnano

La Pallavolo Cabiate sulla strada che porta all’esordio in campionato di serie B2 previsto in casa contro Legnano sabato 23 gennaio ha giocato un interessante quanto utile amichevole contro la pari categoria del Volley Lurano perdendo per 3-2. Buona la prova del team della ClericiAuto allenato da coach Gilles Reali che dopo aver perso il primo set ha vinto i due successivi per poi arrendersi di misura al quarto e al quinto dando però buone impressioni generali. Ricordiamo che la Pall. Cabiate è inserita nel girone B2 di serie B2 femminile con Legnano, Gonzaga Milano, Marudo Lodi, Agrate e Cusano.

Il tabellino di Clerici Auto Cabiate-Volley Lurano 2-3 (parziali 18-25, 25-19, 27-25, 19-25, 11-15)

Il calendario completo della prima fase di serie B2 della Pallavolo Cabiate

1° turno Cabiate-Legnano (andata 23/01, ritorno 24/2)

2° turno Cusano-Cabiate-Legnano (andata 30/01, ritorno 6/3)

3° turno Cabiate-Marudo Lodi (andata 6/02, ritorno 13/3)

4° turno Agrate-Cabiate (andata 13/02, ritorno 20/3)

5° turno Cabiate-Gonzaga Milano (andata 20/02, ritorno 27/3)