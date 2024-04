Pallavolo Cabiate: buona amichevole per la Clerici Auto che pareggia a Castellanza 2-2

Sarà un fine settimana da spettatrice per la Pallavolo Cabiate che osserverà il suo turno di riposo nel campionato femminile di serie B1.

Pallavolo Cabiate: il lavoro della settimana

La Clerici Auto però sotto la regia di coach Gilles Reali non è rimasta con le mani in mano in questi giorni anzi sta continuando a lavorare sodo in vista del prossimo impegno ufficiale che avverrà il 21 aprile in trasferta ospite del Moncalieri. Proprio per questo la squadra cabiatese ha svolto in queste ultime ore un utile allenamento congiunto al PalaBorsani di Castellanza contro la Gobbo All DuoVolley, sesta forza del girone A del campionato di Serie B2 femminile. Una buona amichevole per la Clerici auto che si è chiusa in perfetta parità sul 2-2. I primi due set sono stati vinti dal Cabiate mentre gli altri due sono stati favorevoli al team locale. Per coach Reali l'occasione per ruotare tutte le sue atlete a disposizione.

Il tabellino di Gobbo All DuoVolley - Clerici Auto Cabiate 2-2

Parziali: 14-25, 20-25, 2522, 29-27

Cabiate: Ghezzi 13 Biganzoli 11 Bordignon 10 Maspero 7 Chiesurin 6 Colombo 4 Chirulli 3 Cappelletto 3 Badini Pavesi 1. All. Reali

Programma del 22° turno del girone A di B1 donne

Sabato 13 aprile Moncalieri-Volpiano, Brembo-Villa Cortese, Club Italia-Trecate, Libellula-Parella, Legnano-Don Colleoni, Concorezzo-Palau. Riposa Cabiate.

Classifica del girone A di serie B1 donne alla pausa

Concorezzo 50; Villa Cortese 43; FOCO Legnano 39; Libellula Cuneo 38; Palau 37; Savi Vol-Ley Volpiano 33; Don Colleoni Trescore 31; Clerici Auto Cabiate 26; Parella Torino 23; Brembo, Club Italia 18; Ascot Moncalieri 17; Trecate 8.