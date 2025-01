Pallavolo Cabiate buona anche la seconda amichevole del 2025: battuto Mandello per 3-1 

Seconda amichevole dell'anno nuovo e seconda vittoria per la Pallavolo Cabiate. A sole 24 ore dal successo ottenuto venerdì per 3-1 contro la Gobbo Allest. Duovolley, ieri sera la ClericiAuto si è ripetuta e ha bissato superando con lo stesso punteggio di 3-1 anche la Polisportiva Mandello, quarta forza nel girone E del campionato di Serie B2 femminile.

La gara

Un buon allenamento congiunto giocato su quattro set per la squadra cabiatese diretta da coach Gilles Reali che si è imposta in volata nei primi tre set molto tutti combattuti con i punteggi di 26-24, 27-25 e 26-24 per poi cedere nell'ultima partita agli avversari che si sono imposti per 15-25. Per la ClericiAuto si è chiuso bene questo weekend con un doppio utile test in preparazione della ripresa nel campionato di B1 prevista per l'11 gennaio contro la capolista Villa Cortese.

Programma del 12° turno girone A serie B1 donne

Sabato 11 gennaio ore 18.30 Villa Cortese-Cabiate, Volpiano-Volano, Palau-Chiavenna, Libellula-Legnano, Novara-Parella, Trentino Energie-Club Italia, Santena-Don Colleoni.

Classifica girone A, serie B1 donne

Villa Cortese 31; Volano 27; Santena 26; Savis Volpiano 25; Capo D'Orso Palau 23; Focol Legnano 18; Libellula, Novara 16; Parella, 12; Club Italia 11; Clerici Auto Cabiate 10; Trentino Energie 9; Don Colleoni 7; Chiavenna 0.