Pallavolo Cabiate cala il poker con gli innesti di Brunelli e Carraretto e le giovani Federici e Ruggiero

Volley femminile

Altre nuove quattro giocatrici nella prima squadra del club brianzolo

Continua il lavoro di costruzione della nuova Pallavolo Cabiate che prenderà parte al campionato di serie B 2 femminile 2025/26. La società lariana ha annunciato in questi giorni altri quattro nuovi innesti che vanno a rinforzare il roster diretto dal nuovo coach Mario Motta e dal vice Angelo Redaelli. Cabiate cala il poker con due volti nuovi Alice Brunelli e Alice Carraretto ma anche due giovani promosse in prima squadra dopo l'ottima stagione in C.

Pallacanestro Cabiate: le novità

Brunelli è un libero nata il 12 marzo 2001 che arriva dalla Pallavolo Olginate di serie B2. Dopo aver iniziato a giocare da bimba a Vimercate, è poi passata all'Adro quindi al Sandra Volley e Busnago dove è approdata in B. Nel 2022 è arrivata alla Pro Patria in B1, dove ha disputato i playoff per l’accesso in Serie A2 mentre nelle ultime due stagioni, come detto, è stato il libero a Olginate in B2. Ora la nuova avventura a Cabiate con tanta voglia di fare bene. Stesso obiettivo per l'altra new entry Alice Carraretto centrale nata il 13 marzo 1996 e proveniente dalla Net Volley Cinisello di serie C ma che ha già giocato in B a Cusano. Come detto oltre i due volti nuovi la Pallavolo Cabiate ha promosso due sue giovani atlete che hanno già fatto bene nella squadra di serie C nell'ultima annata sportiva. Stiamo parlando della banda Sofia Federici e dell'opposto Giulia Ruggiero che sono pronte con entusiasmo e talento a dare il loro contributo alla prima squadra.

L'organico attuale cabiatese

Alice Brunelli, Alice Carraretto, Sofia Federici e Giulia Ruggiero vanno così ad aggiungersi alle confermate Stefania Colombo e Giulia Crespi, i rinforzi di Beatrice Erba, Giulia Mazzi, Alice Crespi ed Elisa Visconti, oltre alle altre giovani provenienti dal vivaio Cristina Lin, Pedra Chirulli e Vittoria Giani.