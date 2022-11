Pallavolo Cabiate cerca la riscossa in casa contro la Galbiati Vap

Pallavolo Cabiate: si gioca oggi il 6° turno d'andata del campionato di serie B1 donne.

Pallavolo Cabiate: la squadra di coach Gilles Reali porta l'assalto alle ore 21 alle giovani piacentine

Torna tra le mura amiche la Pallavolo Cabiate che questa sera per il 6° turno d'andata del girone B di serie B1 ospiterà presso il Palazzetto dello sport di Via Paolo VI alle ore 21 la Galbiati VAP Piacenza per provare a rialzarsi dopo stop subito a Crema. Una sfida non facile per la Clerici Auto di coach Gilles Reali che si troverà di fronte un avversario giovane e formato da molte under ma reduce dal bel successo colto settimana scorsa in Sardegna.

Fischio d'inizio stasera ore 21, biglietto d'ingresso: 5 euro.

Programma del 6° turno del girone B

Sabato 12 novembre ore 21 Cabiate-Galbiati Vap Piacenza, Crema-Legnano, Trescore-Bracco, Busnago-Costa Volpino, Concorrezzo-Capo D'Orso Palau. Gorle-S. Paolo Cagliari.

Classifica girone B

Bracco Pro Patria 15; Legnano, Costa Volpino 14; Crema 12; Cabiate, Capo D'Orso Palau 7; Trescore 6; Galbiati Vap Piacenza 4; Delebio, Gorle, Busnago 3; San Paolo Cagliari 2; Concorrezzo 0.