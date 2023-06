Pallavolo Cabiate: nel weekend scorso si è svolto un doppio torneo giovanile in rosa.

Pallavolo Cabiate: che successone sotto rete il 2° Trofeo Ricordando Emilio

Ha fatto centro il 2° Trofeo Ricordando Emilio il doppio torneo giovanile organizzato dalla Pallavolo Cabiate tra sabato 27 e domenica 28 maggio.

Nella bella cornice del Parco della Pace di Cabiate, si è disputata questa seconda edizione della kermesse voluta per ricordare una persona che è stato motore e punto di riferimento del club cabiatese per quasi vent’anni, prima come segretario e poi come presidente. Sul campo sono stati due giorni all’insegna dello sport, del divertimento e dell’amicizia che hanno visto giocare in un doppio quadrangolare, 4 squadre U12 e U14 della provincia di Como

Nella categoria Under14 successo delle giovani padroni di casa della Pallavolo Cabiate che hanno battuto in finalissma il Doria Seride Portichetto. La Classifica finale del Torneo Under14 1° posto Pallavolo Cabiate 2° posto Doria Seride Portichetto 3° posto PoolVolley Alta Brianza – ELDOR 4° posto G.S. Villaguardia

Nella categoria Under12 a trionfare sono state le baby del Doria Seride Portichetto che in finale hanno superato il Pool Volley Alta Brianza.