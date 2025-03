Pallavolo Cabiate, che week-end: Serie B1 e U18 in campo

La Pallavolo Cabiate si appresta a vivere un week-end importante tra le mura amiche con la prima squadra in Serie B1 e la formazione Under 18.

Serie B1 e Under 18 in campo

Domani, sabato 22 marzo, la Clerici Auto - sulla scia dell'ultimo successo a Torino - cercherà il bis a domicilio contro il fanalino di coda Chiavenna. Domenica 23, poi, toccherà alla formazione Under18 della Italtex Cabiate: tra le mura amiche andrà all'assalto del titolo provinciale di categoria. Infatti, al palazzetto di Cabiate si disputeranno le finali provinciali U18 femminile: alle 15 Arosio-San Giorgio Luraghese, a seguire la finalissima Cabiate-Cermenate. Per la squadra cabiatese diretta dai coach Motta-Ouarga un'altra tappa importate dopo la semifinale vinta contro Arosio che ha già permesso di staccare il passa per la fase regionale: "Abbiamo raggiunto un grande traguardo ma ci manca ancora un ultimo passo da compiere per completare questa splendida prima parte di stagione".

Il programma delle finali Under18 femminile

Domenica 23 marzo 2025 dalle 15

Palazzetto dello Sport "Sara Colombo" - Via Paolo VI - Cabiate (CO)

Finale 3°-4° posto: PVI Pallavolo Arosio - San Giorgio Luraghese

Finale 1°-2° posto: Italtex Cabiate - Gusto Tondo Cermenate

Programma del 7° turno di ritorno, Serie B1 donne

Sabato 22 marzo ore 21 Pallavolo Cabiate-Volley Academy Chiavenna, Villa Cortese-Novara, Palau-Trentino Energie, Santena-Savis Volpiano, Libellula-Parella, Legnano-Club Italia, Don Colleoni-Volano.

Classifica girone A

Villa Cortese 48; Savis Volpiano, Volano 40; Santena 35; Capo D'Orso Palau, Libellula 34; Focol Legnano 33; Novara 30; Parella 26; Club Italia 25; Don Colleoni, Trentino Energie. Clerici Auto Cabiate 16; Chiavenna 6.