Pallavolo Cabiate: Clerici Auto attesa da una vera prova di maturità contro il Club Italia

Sulla scia del bel successo ottenuto nel match inaugurale del girone di ritorno contro il Brembo ora la Pallavolo Cabiate è pronta per tornare in campo per quella che coach Gilles Reali ha etichettato come una vera e propria prova di maturità. Oggi, sabato 17, infatti la Clerici Auto alle ore 16 sarà ospite presso il Centro Pavesi di Milano del Club Italia che già all'andata si impose a Cabiate al tie break per 2-3.

Programma del 15° turno, 2° di ritorno del girone A di B1

Una sfida che coach Reali non ha dimenticato ecco perché ha così presentato il match di ritorno.

"La gara contro Club Italia è la nostra prova di maturità. Abbiamo un grande rispetto per le nostre avversarie visto che all'andata sono riuscite a batterci, conosciamo bene le loro straordinarie doti fisiche e quindi siamo consapevoli della difficoltà di questa trasferta. Ma se vogliamo allontanarci ulteriormente dalla zona salvezza e restare agganciati al treno davanti a noi, dobbiamo iniziare a fare più punti di quelli conquistati nel girone d'andata".

Sabato 17 febbraio alle 16 Club Italia-Cabiate, Villa Cortese-Trecate, Legnano-Libellula, Brembo-Volpiano, Cncoerzzo-Moncalieri, Palu-Parella

Classifica del girone A di serie B1 donne

Concorezzo 36; FOCO Legnano 30; Don Colleoni Trescore, Libellula Cuneo 25; Villa Cortese, Palau 22; Savi Vol-Ley Volpiano, Clerici Auto Cabiate 21; Parella Torino 15; Brembo 11; Ascot Moncalieri 10; Club Italia 9; Trecate 7.