Pallavolo Cabiate Clerici Auto sogna l'impresa contro l'imbattuta Costa Volpino

Pallavolo Cabiate si gioca oggi il 20° turno del campionato di B1 donne.

Pallavolo Cabiate la squadra di coach Gilles Reali stasera ospita tra le mura amiche la capolista alle ore 21

Match day per la Pallavolo Cabiate che questa sera torna tra le mura amiche per ospitare il 20° turno di serie B1 donne e un avversario davvero tosto. Il più tosto visto che stasera alle ore 21 la Clerici Auto riceverà la visita della capolista Costa Volpino ancora imbattuta nel girone B. Una sfida difficile e davvero impegnativa per Zanotto e compagne che però con la salvezza già messa in cassaforte con largo anticipo possono scendere in campo avendo tutto da guadagnare e magari provare a strizzare l'occhio alla grande impresa davanti al pubblico amico. Ricordiamo che all'andata il Costa Volpino si impose per 3-1 il 19 novembre scorso.

Programma del 20° turno, settimo di ritorno del girone B Sabato 18 marzo ore 21 Cabiate-Costa Volpino, Gorle-Legnano. Crema-Pro Patria Bracco, Busnago-Piacenza, Delebio-Capo d'Orso, Concorezzo-San Paolo. Riposa Delebio.

Classifica girone B

Costa Volpino 50; Bracco Pro Patria 41; Legnano 40; Crema 36; Cabiate 31; Delebio 26; Trescore 25; Capo D'Orso Palau 24; San Paolo Cagliari 22; Gorle 16; Galbiati Piacenza 14; Concorrezzo 13; Busnago 4.