Pallavolo Cabiate: si è giocato il 22° turno di serie B1 donne.

Pallavolo Cabiate ClericiAuto con i fiocchi: ritrova se stessa e la bella vittoria contro la Bracco

La Pallavolo Cabiate ritrova se stessa e la vittoria e lo fa nel modo più bello e prestigioso. Per il 22° turno stagionale del campionato di B1 donne infatti la Clerici Auto come nel match d'andata ha battuto con un secco 3-0 a domicilio la Bracco Pro Patria Milano seconda forza del girone B confermandosi così al quinto posto del torneo. Vittoria meritata per il team di coach Gilles Reali che tornerà in campo dopo la sosta pasquale sabato 15 aprile ospite del Capo d'Orso Palau per provare a "vendicare" la sconfitta subita nel match d'andata in casa per 2-3.

Il tabellino di Clerici Auto Cabiate-Bracco 3-0

Parziali: 25-20, 25-22, 25-23

Cabiate: Citterio 6, Pellegatta, Colombo 17, Ruffini 2, Zanotto 15, Biganzoli 9, Castelli 10, Ne: Quartana, Cecconello, Cavalieri, Hyka, Miscetti. All. Reali

Programma del 22° turno, nono di ritorno del girone B Sabato 1 aprile ore 21 Cabiate-Bracco 3-0, Crema-Costa Volpino 3-1, Trescore-Palau 3-0, Concorezzo-Busnago 3-0, Delebio-San Paolo 1-3, Gorle-Galbiati 3-0. Riposa Legnano.

Classifica girone B

Costa Volpino 55; Bracco Pro Patria 47; Legnano 41; Crema 39; Cabiate 34; Delebio 30; Trescore 29; San Paolo Cagliari 28; Capo D'Orso Palau 27; Gorle 23; Concorezzo 22; Galbiati Piacenza 17; Busnago 4.