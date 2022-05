Pallavolo Cabiate ClericiAuto è qui la festa: sei promossa in B1!

Pallavolo Cabiate si è giocata la terza e decisiva partita dei playoff del campionato cadetto donne.

Pallavolo Cabiate la squadra di coach Reali ha centrato lo storico salto di categoria grazie al successo casalingo per 3-0 contro la CBMS Ponte San Nicolò

Esplode la festa in casa della Pallavolo Cabiate. La Clerici Auto infatti ha centrato l'obiettivo ed è promossa in serie B1 femminile. Un traguardo prestigioso, storico e raggiunto grazie al successo ottenuto dalla squadra di coach Gilles Reali domenica sera in casa dove ha battuto davanti a spalti gremiti la CBMS Ponte San Nicolò per 3-0 ma dopo una gara tiratissima e molto combattuta. Sugli scudi il trio Citterio-Colombo-Cecconello che ha trascinato davanti a un palazzetto pieno e festante, il sestetto cabiatese a questo traguardo storico e meritato.

Il tabellino di ClericiAuto- CBMS Ponte San Nicolò 3-0

parziali: 25-23, 25-14, 25-23

Clerici Auto: Citterio 12, Colombo 15, Cecconello 12, Bernasconi 9, Bianchi, Quartarella 3, Galliani 5, De Luca, Brioschi, Ruffini, Mestriner, Hyka, Berna, Rossi. All. Reali.

Programma della seconda fase playoff

Gara1: 14 maggio ore 20 Teramo-Cabiate 0-3

Gara2: 21 maggio ore 19 Ponte San Nicolò-Teramo 3-0

gara 3: 29 maggio ore 21 Cabiate-Ponte San Nicolò 3-0