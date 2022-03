Pallavolo Cabiate ClericiAuto nuova prova di forza: anche Cinisello va al tappeto

Volley femminile risultati

Pallavolo Cabiate si è giocato il 21° turno stagionale di serie B2 donne

Pallavolo Cabiate bella prestazione del team di coach Reali che in casa ha battuto con un secco 3-0 l'OMG

Nuova prova di forza della Pallavolo Cabiate che ha superato il non facile ostacolo dell'OMG Cinisello per 3-0 e si mantiene a ruota della capolista Bracco Milano, al secondo posto a quota 43 punti tenendo a distanza il tandem Villa Cortese-Mandello. Per il team lariano guidato da coach Gilles Reali una nuova vittoria di autorità davanti al pubblico amico con tre set giocati bene. Ora la ClericiAuto si può preparare per la trasferta di sabato prossimo a Chiavenna contro una squadra reduce da un bel successo ma già battuta all'andata per 3-0 il 17 febbraio scorso in casa.

Il tabellino di ClericiAuto-OMG Cinisello 3-0

Parziali 25-18, 25-19, 25-15

ClericiAuto: Citterio 9, Galliani 11, Bernasconi 14, Colombo 15, Hyka 11, Bianchi 1, Quartarella 1, De Luca, Brioschi, Mestriner, Cecconello, Rossi, Bergna. All. Reali.

Il programma del 21° turno stagionale del girone B2

Sabato 19 marzo ore 21 Cabiate-Cinisello 3-0, ViviVolley-Uyba PVV Riwega Delebio 3-0, Cartiera d'Adda Mandello-Cusano 3-0, Insubria-Bracco rinviata, Barzago-Villa Cortese 0-3, Padernese-Chiavenna 1-3.

Classifica aggiornata del girone B2

Bracco Pro Patria Milano 44; ClericiAuto Cabiate 43; Villa Cortese, Cartiera dell'Adda Mandello 40; Cinisello 25; Cusano 24; Padernese 22; Chiavenna 21; Barzago, Vivivolley Varese 11; Insubria Gallarate 5; Uyba PVV Riwega Delebio 2.

Il programma del 22° turno stagionale del girone B2

Sabato 26 marzo ore 20.30 Chiavenna-Cabiate, Uyba PVV Riwega Delebio-Insubria Gallarate, Bracco-Cartiera d'Adda Mandello, Vivivolley-Villa Cortese, Cinisello-Padernese, Cusano-Barzago.