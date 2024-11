Pallavolo Cabiate, coach Reali: "Siamo contenti, ma ora testa a Legnano" 

Parole di soddisfazione quelle di coach Reali, per le ragazze della Pallavolo Cabiate. Ora sguardo alla prossima sfida.

ClericiAuto-Legnano, le parole di coach Reali

Sulla scia della bella vittoria ottenuta nel weekend scorso in Valtellina, la Pallavolo Cabiate ora volge lo sguardo sul prossimo impegno in programma ancora in trasferta sabato 30 novembre, alle 20.30, sul campo della FOCOL Legnano. Nelle parole di Gilles Reali, coach della ClericiAuto, c'è però soddisfazione per le recenti prove delle sue ragazze: "A Chiavenna abbiamo conquistato una bella vittoria contro un avversario che, a dispetto della classifica, ci ha dato filo da torcere specialmente nel terzo set quando siamo partiti in svantaggio ma siamo stati bravi a non scomporci e sul 24-24 rimanere lucidi e piazzare i punti decisivi. Siamo davvero contenti perché dovevamo fare 3 punti assolutamente non scontati. Ora però testa e concentrazione vanno al prossimo impegno di sabato sera a Legnano. Perché ci aspetta una sfida molto importante sia per la classifica ma anche per provare ad allungare la nostra striscia di vittorie".

Classifica girone A, serie B1

Villa Cortese 19; Volano 18; Capo D'Orso Palau 17; Savis Volpiano, Santena 14; Libellula 13; Club Italia 11; Novara 9; Clerici Auto Cabiate 10; Parella, Novara 9; Focol Legnano 7; Trentino Energie 5; Don Colleoni 1; Chiavenna 0.

Il programma dell'8° turno girone A serie B1

Sabato 30 novembre ore 20.30 Legnano -Pall. Cabiate, Novara- Trentino Energia, Palau-Savis Volpiano, Libellula-Volano, Don Colleoni-Volley Academy Chiavenna, Villa Cortese-Club Italia.