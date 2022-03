Pallavolo Cabiate cresce l'attesa per il big match d'alta quota in serie B2

Volley femminile news

Pallavolo Cabiate la società brianzola chiama a raccolta i tifosi in vista del 18° turno stagionale.

Pallavolo Cabiate lo scontro al vertice è in programma sabato 5 marzo alle ore 21 tra due squadre divise da un solo punto

Non è una settimana come le altre in casa della Pallavolo Cabiate perché porta dritti dritti al big match del girone b2 di serie B2 femminile. Già perché sabato sera, 5 marzo, alle ore 21 il palazzetto di via PaoloVI a Cabiate ospiterà alle ore 21 lo scontro al vertice tra le prime due della classe: la ClericiAuto seconda in classifica ospiterà la capolista Bracco Pro Patria Milano che la precede di un solo punto. Una sfida molto attesa nell'ambiente cabiatese che fiuta aria di impresa e di sorpasso. Per questo, pur sapendo la difficoltà, la società chiama a raccolta i suoi tifosi e li invita a prenotare già il posto sulle tribune usufruendo del portale QUI DI SEGUITO.

Ricordiamo che nel match d'andata vinse la Bracco a domicilio per 3-1 in quella che ad oggi dopo 14 partite è stata l'unica sconfitta stagionale subita dalla ClericiAuto di coach Gilles Reali.

Il programma del 18° turno stagionale, 7° di ritorno del girone b2

Sabato 5 marzo ore 21 Clerici Auto Cabiate-Bracco Pro Patria Milano, Chiavenna-Cinisello, Vivivolley-Insubria Gallarate, Barzago-Uyba PVV Riwega Delebio, Padernese-Cusano, Cartiera D'Adda Mandello-Villa Cortese.

Classifica aggiornata del girone B2

Bracco Pro Patria Milano 38; ClericiAuto Cabiate 37; Villa Cortese 36; Cartiera dell'Adda Mandello 32; Cinisello 20; Padernese 19; Cusano 17; Chiavenna 15; Barzago 8; ViviVolley Varese 7; Insubria Gallarate 5; Uyba PVV Riwega Delebio 0.