Pallavolo Cabiate domenica la Clerici Auto ospiterà la Ponte San Nicolò per il salto in B1

Pallavolo Cabiate cresce l'attesa per la sfida decisiva dei playoff di serie B2 donne.

Pallavolo Cabiate l'ultima gara stagionale per il team di coach Gilles Reali è in programma in casa alle ore 21 per coronare una cavalcata incredibile

Cresce l'attesa e l'adrenalina in casa della Pallavolo Cabiate alla vigilia dell'ultima sfida di Playoff che vale la promozione in serie B1 femminile. Già perché, domenica 29 maggio, alle 21 al palazzetto di via Poalo VI la ClericiAuto ha un appuntamento con la storia e con la C.B.M.S.- RIO Ponte San Nicolò per la sfida decisiva che mette in palio il salto di categoria. Entrambe le squadre arrivano a quest'ultimo duello frontale sulla scia di due vittorie nette e per 3-0 contro Teramo. Una vittoria però ottenuta dalla squadra di coach Gilles Reali in trasferta e che ora invece ha la possibilità di sfruttare il fattore campo per mettere a segno l'ultimo punto, quello che vale la promozione in B1 davanti al pubblico amico.

Chi volesse prenotare il biglietto e un posto in tribuna per domenica 29 può farlo online attraverso il sito ufficiale www.pallavolocabiate.it

Programma della seconda fase playoff

Gara1: 14 maggio ore 20 Teramo-Cabiate 0-3

Gara2: 21 maggio ore 19 Ponte San Nicolò-Teramo 3-0

gara 3: 29 maggio ore 21 Cabiate-Ponte San Nicolò