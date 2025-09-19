Pallavolo Cabiate: dopo il successo a Barzanò, sul campo del Valpala Volley

La Pallavolo Cabiate non ha intenzione di fermarsi: allenamento congiunto per prepararsi al meglio per l’esordio in Serie B2.
Pallavolo Cabiate pronta a tornare in campo
Archiviato con soddisfazione anche il secondo successo consecutivo ottenuto nel secondo test match giocato mercoledì sera a Barzanò e vinto per 0-4 (18-25, 15-25, 19-25, 19-15), la Pallavolo Cabiate è già pronta a tornare in campo per un altro allenamento congiunto sulla strada che la porterà verso il via nel campionato di B2 femminile. La squadra lariana diretta da coach Mario Motta domani, sabato 20 settembre, giocherà la sua terza amichevole precampionato sul campo del Palazzetto Paladina di Via Manguzzo, 7 a Scano al Brembo ospite alle ore 19.15 del Valpala Volley. Ricordiamo che l’esordio nel campionato di Serie B2 femminile avverrà sabato 11 ottobre in casa contro la Pallavolo Agrate.
Il precampionato
Domenica 14 settembre Volley Academy Casargo-Cabiate 2-3
Mercoledì 17 settembre Giocosport Barzanò-Cabiate 0-4
Sabato settembre Valpala Paladina-Cabiate
Domenica 27 Quadrangolare a cardano sul campo con
Cabiate, Pol. Mandello, Luino Volley e Volley Network
Giovedì 2 ottobre Cabiate-Pol. Mandello