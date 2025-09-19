Pallavolo Cabiate: dopo il successo a Barzanò, sul campo del Valpala Volley

Volley femminile

Continua il precampionato della squadra brianzola verso l'esordio nel campionato di B2.

Cabiate · 19/09/2025 alle 16:26

La Pallavolo Cabiate non ha intenzione di fermarsi: allenamento congiunto per prepararsi al meglio per l’esordio in Serie B2.

Pallavolo Cabiate pronta a tornare in campo

Archiviato con soddisfazione anche il secondo successo consecutivo ottenuto nel secondo test match giocato mercoledì sera a Barzanò e vinto per 0-4 (18-25, 15-25, 19-25, 19-15), la Pallavolo Cabiate è già pronta a tornare in campo per un altro allenamento congiunto sulla strada che la porterà verso il via nel campionato di B2 femminile. La squadra lariana diretta da coach Mario Motta domani, sabato 20 settembre, giocherà la sua terza amichevole precampionato sul campo del Palazzetto Paladina di Via Manguzzo, 7 a Scano al Brembo ospite alle ore 19.15 del Valpala Volley.  Ricordiamo che l’esordio nel campionato di Serie B2 femminile avverrà sabato 11 ottobre in casa contro la Pallavolo Agrate.

Il precampionato

Domenica 14 settembre Volley Academy Casargo-Cabiate 2-3

Mercoledì  17 settembre Giocosport Barzanò-Cabiate 0-4

Sabato settembre Valpala Paladina-Cabiate

Domenica 27 Quadrangolare a cardano sul campo con

Cabiate, Pol. Mandello, Luino Volley e Volley Network

Giovedì 2 ottobre Cabiate-Pol. Mandello

Mario Motta, neocoach Cabiate B2 – foto social P. Cabiate
