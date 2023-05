Pallavolo Cabiate: nel weekend il club brianzolo organizza una bella manifestazione giovanile.

Pallavolo Cabiate: due giorni di sport e amicizia con il 2° Torneo "Ricordando Emilio"

Archiviata con grande soddisfazione la meritata salvezza anticipata della prima squadra in serie B1 femminile ora in casa della Pallavolo Cabiate grande protagonista è il settore giovanile. C'è grade attesa infatti per il 2° Torneo “RICORDANDO EMILIO” che andrà in scena proprio nel prossimo weekend di sabato 27 e domenica 28 maggio presso il palazzetto dello sport di via Paolo VI a Cabiate e organizzato dal club locale con il patrocinio del Comitato territoriale FIPAV di Como e del Comune di Cabiate. Una due giorni all'insegna dello sport, dell'amicizia e della pallavolo giovanile con due tornei quadrangolari riservati alle categorie UNDER 12 - UNDER 14

Queste le squadre in campo per il Torneo Under 12

• Pallavolo Cabiate

• A.C. Brenna

• Doria Portichetto

• Eldor Briacom

Queste le squadre in campo per il Torneo Under 14

• Pallavolo Cabiate

• Doria Portichetto

• Eldor Briacom

• G.S. Villaguardia

Per tutta la durata della kermesse sarà attivo anche un punto ristoro a cura del Gruppo Alpini di Cabiate.