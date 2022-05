Pallavolo Cabiate il 28-29 maggio in campo i due tornei  giovanili "Ricordando Emilio"

Volley femminile giovanile

Pallavolo Cabiate al via due quadrangolari riservati alle categorie Under13 e Unedr16 presso il palazzetto di via Paolo VI

In casa della Pallavolo Cabiate sono giorni intensi sia attorno alla prima squadra che mercoledì 11 maggio giocherà la gara di ritorno del 1° turno di playoff di serie B2 donne in casa contro la Reale Mutua Chieri ma anche per il settore giovanile. Già perchè la società cabiatese ha organizzato per il weekend del 28-29 maggio due tornei intitolati “RICORDANDO EMILIO” riservati alle catgerie Under13 e Unedr16 femminili. Due giorni all'insegna di sport e amicizia che si svolgeranno presso il palazzetto dello sport di via Paolo VI a Cabiate e organizzati con il patrocinio di FIPAV Comitato territoriale di Como e del Comune di Cabiate. Punto ristoro a cura del Gruppo Alpini di Cabiate

Torneo Under13 squadre partecipanti

• Pallavolo Cabiate • C.s. Montesolaro • G.s. Villaguardia • Nuova Team